Les bones dades dels darrers cinc anys avalades per la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental mostren en verd tots els indicadors.
La ciutat d’Igualada queda fora de l’obligatorietat d’implementar una Zona de Baixes Emissions (ZBE), a partir del gener de 2026. Els bons resultats de qualitat de l’aire registrats i reconeguts per la Generalitat de Catalunya, especialment en els últims cinc anys, permeten que la ciutat pugui seguir fins ara i no hagi d’habilitar cap zona amb restriccions per la circulació.
Qualitat de l’aire a Igualada: tots els indicadors en verd
El juny de 2025, la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica va fer públic l’Informe de la qualitat de l’aire a Catalunya 2024. En aquest document es confirma que tots els indicadors de la ciutat d’Igualada es troben dins dels límits establerts per la Unió Europea, destacant les partícules en suspensió en l’aire que, amb una tendència a la baixa, disminueixen respecte als anys anteriors.
El juliol de 2025, la Generalitat de Catalunya va publicar la relació de municipis de més de 20.000 habitants que tenen obligació de crear una ZBE on Igualada ja no figurava. Setmanes després la Direcció General de Canvi Climàtic i Qualitat Ambiental, ha comunicat a l’Ajuntament d’Igualada formalment que davant les dades d’avaluació de l’aire del període 2020-2024, Igualada no ha d’implementar la Zona de Baixes Emissions. Només s’imposa l’obligació als municipis on s’hagin produït superacions dels valors límit de contaminants en els darrers cinc anys.
Marc Castells, alcalde d’Igualada, ha valorat molt positivament aquesta notícia que “reafirma l’aposta per la renaturalització dels espais verds de la ciutat i l’aposta pel verd urbà. Una transformació que fa la ciutat més sostenible, amable i que millora notablement la qualitat de l’aire com demostren aquests informes de la Generalitat”.
Molt bona notícia per Igualada!— Marc Castells (@marccastells) September 25, 2025
L’excel·lent qualitat de l’aire de la nostra ciutat, especialment en els darrers 5 anys, fa que Igualada no estigui obligada a implantar una Zona de Baixes Emissions l’any vinent. http://pic.twitter.com/WKc9UImHI0