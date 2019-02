Concretament, CEMOWAS2 a Granollers pretén reforçar la capacitat d'actuació de l'estació regeneradora d'aigües de Can Cabanyes i la seva xarxa de subministrament, avançant en el projecte demostratiu de distribució d'aigua regenerada per a usos municipals (reg i baldeig de carrers) i agrícoles. Es tracta d'una iniciativa emmarcada en l'economia circular, on les aigües sortints de la depuradora de Granollers esdevenen un nou recurs per a la ciutat.

L’Ajuntament de Granollers participa en aquest projecte, així com en d’altres projectes europeus, amb la voluntat de treballar en xarxa amb diversos actors territorials i sectorials per aprofitar sinergies i cobrir tota la cadena de valor. A la trobada celebrada a la ciutat els dies 25 i 26 d'octubre l’ajuntament va participar-hi juntament amb les seves entitats associades en aquest projecte: la Universitat Politècnica de Catalunya (link is external), el Consorci Besòs Tordera (link is external) i el Consorci per a la Gestió dels Residus del Vallès Oriental (link is external). Els experts del consorci CEMOWAS2 van realitzar una visita d’estudi a la planta de compostatge i a Can Cabanyes, on es va presentar el sistema de regeneració d'aigua que consisteix en un sistema natural d'aiguamoll i una planta de tractaments addicionals de desinfecció i filtració.