Escoles Sostenibles de l'Hospitalet comparteixen experiències

Aquest curs 44 centres educatius, vuit d’ells escoles bressol, han format part de la xarxa L’H Escoles Sostenibles.

Els alumnes d’aquestes escoles han treballat el seu propi projecte ambiental al llarg d’aquests mesos i en la jornada de cloenda, que es va celebrar al Centre Cultural Tecla Sala, van poder-lo explicar a la resta de companys.

Entre les propostes, a l’Institut Escola Miret han treballat l’aigua, n’han après la importància, com ajudar a l’estalvi i també altres aspectes com la diversitat del mar o la posidònia. I ho han plasmat tot en un web per conscienciar a la població.

Un altre exemple és el projecte de l’Institut Apel·les mestres on els alumnes han creat un protocol per poder separar una mostra de la platja i veure els elements contaminats que conté. Podeu veure altres projectes en aquest enllaç.

Per tancar el curs, la xarxa L’H Escoles Sostenibles ha convidat els alumnes a participar en una acció artística en defensa de l’hàbitat natural i social de la mà del TPK.