Es constitueix l'Assemblea Urbana de Catalunya

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha presidit la constitució i la primera reunió de treball de l'Assemblea Urbana de Catalunya, presidida pel conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, i copresidida per l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau. L'acte ha estat conduit pel secretari d'Habitat Urbà i Territori, Agustí Serra.

En finalitzar la sessió, els 60 membres de l'Assemblea, juntament amb els 29 observadors que la integren, han signat la Declaració per una Agenda Urbana de Catalunya. A la sessió també hi ha estat present Joan Clos, anterior director executiu d'ONU-Hàbitat, el programa de Nacions Unides sobre els assentaments urbans, i Carmen Sánchez-Miranda, la cap de l'Oficina d'ONU-Hàbitat a Espanya.

Un món en procés d'urbanització

L'Agenda catalana deriva de la Nova Agenda Urbana (NAU) aprovada per l'ONU el 2016, on es constatava que el món viu un procés d'urbanització irreversible i les poblacions, les activitats econòmiques, les interaccions entre societat i cultura, aixf com les repercussions ambientals i humanitàries es concentren cada cop més en les ciutats.

Actualment, el 54,60% de la població mundial viu en àmbits urbans i es preveu que la xifra arribi al 66% el 2050. En el cas de la Unió Europea, el 74% dels seus habitants viu en àrees urbanes i a Catalunya ho fan 8 de cada 10 ciutadans. És un territori amb un dens entramat de ciutats mitjanes i petites amb una potent àrea metropolitana, on les àrees urbanes estenen la seva influència més enllà dels seus límits físics o administratius.

Les ciutats generen riquesa i ocupació. El 54% de la població mundial, la que viu en entorns urbans, genera més del 80% del PIB planetari. A Catalunya, les 8 comarques amb economies no agràries generen el 77,66% del PIB català (2015). No obstant, l'expansió i el creixement de les ciutats amb el model característic del segle XX, basat en el consum de sòl i en un urbanisme expansiu, ha provocat una sèrie de problemes endèmics. Així, Catalunya ha d'abordar les consequències d'una urbanització extensiva que ha fomentat la dispersió de la població i la seva dependència del vehicle privat, així com de les energies fòssils, altament contaminants. Els problemes en l'accés a l'habitatge, la desigualtat, la seguretat o la cohesió social i l'accés als serveis bàsics són alguns dels reptes de les ciutats catalanes actuals.

Tot i que Catalunya disposa de bons instruments legislatius, que s'han anat adaptant als canvis socials, cal un altre model urbà que doni resposta a les noves tendències que ja són una realitat i que busquen el seu espai en les ciutats:

Revolució tecnològica: comerç electronic i increment de la mobilitat associada al seu transport, mobilitat autònoma i connectada, smart cities, ús de drons i realitat ampliada.

Nous impactes ambientals: efecte illa de calor a les ciutats, regressió del litoral, canvi climàtic, contaminació, sobirania alimentària o arribada de refugiats climàtic.

Canvi del model energetic: vehicles electrics i necessitats de les infraestructures associades, installacions d'energia solar o fotovoltaica.

Un disseny de futur

L'Agenda Urbana de Catalunya serà un acord estratègic de país, entre tots els actors que influeixen sobre el territori, per dissenyar els habitats urbans del futur tenint en compte aquests impactes. Representa, per tant, una oportunitat per la modernització del país i una contribució a la sostenibilitat del planeta.

Tindrà 6 eixos temàtics: