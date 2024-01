Mollet del Vallès disposa d’una estació de la xarxa de vigilància i previsió de la contaminació atmosfèrica que mesura els nivells de NO, NO 2 , NO X , PM 10 i PM 2’5 i d’un dispositiu addicional que analitza alguns d’aquests paràmetres i altres com ara O 3 , PM 1, temperatura i pressió atmosfèrica.

Això permet que les dades recollides es carreguin des del portal de dades obertes de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya a la Plataforma Smart Region. Des d’aquesta plataforma les dades es poden visualitzar en un quadre de comandament que mostra la relació de sensors disponibles i una taula d’anàlisi dels contaminants NO 2 , PM10 i PM2,5 detectats en comparativa amb els valors de referència establerts per la llei i per les recomanacions de l’OMS. El quadre de comandament inclou també les mitjanes horàries, diàries i mensuals dels contaminants, així com una comparativa dels diferents contaminants detectats pels dispositius.

El projecte d’estratègies de ciutat intel·ligent és un recurs del Catàleg de serveis que ofereix assistència tècnica per promoure solucions de ciutat intel·ligent aplicades a la gestió urbana. Aquests estudis, dirigits a municipis de més de 2.500 habitants i mancomunitats, serveixen per definir i desenvolupar estratègies de ciutat intel·ligent i poder dissenyar solucions per a àmbits de gestió municipal concrets.

La Diputació de Barcelona dona assistència als ajuntaments per definir i implementar solucions innovadores de gestió urbana, en concret amb aquest recurs tècnic de desenvolupament d'estratègies de ciutat intel·ligent. També s’ofereixen dues línies de suport addicional: d’una banda, el recurs material de plataforma tecnològica per a la gestió urbana i, de l’altra, el recurs econòmic per a l'adquisició de dispositius integrables a la plataforma tecnològica per a la gestió urbana de la Diputació de Barcelona.