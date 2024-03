L’Hospitalet instal·la 22 sensors ambientals arreu de la ciutat

L’Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat ha instal·lat arreu de la ciutat 22 sensors per mesurar paràmetres ambientals relacionats amb el trànsit. La iniciativa forma part de les mesures posades en marxa a L’Hospitalet per promoure i controlar la mobilitat sostenible i segura. El projecte té un cost de 260.000 euros i està cofinançat amb els fons europeus Next Generation.

Els sensors ambientals permeten captar mesures dels principals contaminants —NO 2 , PM2,5 i PM10—, del soroll i de la temperatura. Les dades obtingudes s’envien al servidor central de l’Ajuntament i es tracten al Centre de Gestió de la Mobilitat.

Els sensors estan instal·lats en columnes semafòriques i de l’enllumenat públic i en carrers de tots els barris de la ciutat, la qual cosa permet obtenir dades ambientals del conjunt del municipi. Fins ara, només es podien recollir dades per mitjà de l’estació de mesura de la qualitat de l’aire de la Generalitat ubicada al parc dels Ocellets.

La iniciativa servirà per planificar polítiques públiques mediambientals vinculades amb la mobilitat i també per posar les dades al servei d’altres iniciatives en aquest àmbit.

També, les dades dels sensors ambientals s’utilitzaran en el projecte d’aprenentatge servei del Servei d’Educació amb l’Institut Mercè Rodoreda, en el qual l’alumnat mesura dades de contaminació en diferents punts de la ciutat comparant la diferència de contaminants que hi ha dins d’un parc i els carrers amb trànsit.

Les polítiques mediambientals de l’Ajuntament de L’Hospitalet estan reflectides en iniciatives com el Pla local d’adaptació al canvi climàtic, la Taula de Transició Ecològica, el Pla de millora de la qualitat de l’aire, el Pla director del verd urbà, el Pla director de l’arbrat, el Pla director d’educació ambiental, el Pla de mobilitat urbana sostenible, la implantació de la zona de baixes emissions i de la xarxa pedalable, l’aprofitament de l’energia solar i de les aigües freàtiques o el projecte L’H Escoles Sostenibles.