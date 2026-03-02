En educació ambiental, ara fem futur

Dos-cents professionals s’han reunit a Manresa en la sessió de cloenda del IV Congrés Nacional d’Educació Ambiental
La trobada ha culminat un procés iniciat el 26 de gener. L’esdeveniment, que ha reunit més de 200 professionals del sector a l’auditori del Conservatori de Música de Manresa, ha estat un punt de trobada clau per reflexionar sobre els reptes socioambientals actuals i el paper transformador de l’educació ambiental
Sota el lema «Ara fem futur», la quarta edició del Congrés Nacional d’Educació Ambiental ha posat de manifest la necessitat d’enfortir models educatius que promoguin formes de convivència més justes i sostenibles en un context d’emergència climàtica i de crisi de la biodiversitat. En la taula rodona central de la jornada, moderada per Teresa Franquesa, experts de primer nivell com Jorge Riechmann, Neus Lorenzo i Arnau Amat, amb la moderació de Teresa Franquesa, han expressat la urgència de generar consciència crítica, impulsar experiències pràctiques i reforçar els valors col·lectius per afrontar els reptes ambientals del món actual.
El CNEA està organitzat pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona.
La jornada de Manresa ha organitzat també vuit sessions de treball simultànies que han permès abordar el futur de l’educació ambiental des de diversos àmbits: educació formal, educació no formal, comunicació, recerca, participació ciutadana, gestió del territori i altres camps emergents. Aquestes sessions han generat propostes concretes i compartides, que han alimentat el procés de reflexió col·lectiva iniciat mesos enrere.
La sessió també ha inclòs dues sortides al territori per conèixer in situ experiències de sensibilització i divulgació ambiental. Aquestes visites han permès observar de primera mà projectes que exemplifiquen com es pot treballar l’educació ambiental de manera innovadora, arrelada al territori i amb impacte real en la ciutadania.
A la pàgina web del Congrés Nacional d’Educació Ambiental podreu consultar-ne tot el material disponible d'aquesta edició, així com de les anteriors.
El lideratge de la Diputació de Barcelona en educació ambiental
La Diputació de Barcelona ha estat, des de fa dècades, una administració referent en l’impuls de polítiques d’educació ambiental a Catalunya. El seu treball ha contribuït a consolidar xarxes professionals, projectes pedagògics innovadors i programes de suport municipal que han situat l’educació ambiental com una eina essencial per a la transformació social.
En coherència amb aquest paper pioner, la Diputació ha creat recentment l’Oficina d’Educació per la Transició Ecològica, dins de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica. El seus objectius són els d’enfortir les polítiques públiques d’educació ambiental, acompanyar els municipis en la integració de la transició ecològica en les seves accions educatives, impulsar projectes transformadors que connectin educació, sostenibilitat i participació ciutadana i donar resposta als nous reptes derivats de l’emergència climàtica. Aquesta oficina neix amb la voluntat de consolidar un ecosistema educatiu que situï la sostenibilitat al centre de les decisions públiques i de la vida comunitària.
La Diputació de Barcelona també contempla l’àmbit dels espais naturals com a escenaris ideals per desenvolupar programes i accions d’educació ambientals adreçades tant al món escolar com la ciutadania que ens visita. La Diputació de Barcelona va posar en marxa la primera escola de natura de tot l’Estat espanyol el 1983, a Can Lleonart, al Parc Natural del Montseny, que en l’actualitat rep anualment més d’11.000 alumnes de 350 escoles, que participen en diferents programes pedagògics que duu a terme la Xarxa de Parcs Naturals, sota les directrius d’un Pla marc d’educació ambiental i voluntariat que desenvolupa un seguit d’accions en cada un dels parcs naturals.
