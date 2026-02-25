Suport per consolidar el Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA)

La Diputació de Barcelona, el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Ajuntament de Barcelona han signat un conveni per impulsar el Congrés Nacional d’Educació Ambiental (CNEA) perquè esdevingui un certamen permanent de caràcter bianual.
El CNEA, que ja suma quatre edicions, és el principal espai d'anàlisi i reflexió dels actors de l’educació ambiental a Catalunya i un instrument per cercar eines que permetin arribar a nous col·lectius, així com crear aliances innovadores per transitar del canvi individual a la transformació col·lectiva.
A través d’aquest conveni les quatre institucions refermen la intenció de continuar col·laborant amb representats de les universitats, representants del sector, com la Societat Catalana d’Educació Ambiental, i altres entitats, en l’organització dels propers congressos i es comprometen a treballar plegades per desenvolupar eines que permetin arribar a nous col·lectius i impulsar noves aliances. Així mateix, es treballarà perquè el congrés esdevingui un veritable espai de referència, reflexió i debat i ajudi a generar coneixement i noves metodologies per avançar en l’àmbit de l’educació ambiental.
El diputat de l’Àrea d’Espais Naturals i Infraestructura Verda de la Diputació de Barcelona, Xesco Gomar, ha destacat que “els espais naturals són escenaris ideals per desenvolupar programes i accions d’educació ambiental adreçades tant al món escolar com a la ciutadania que els visita”. Precisament, ha recordat que “la Diputació de Barcelona va posar en marxa la primera escola de natura de tot l’Estat espanyol el 1983, a Can Lleonart, al Parc Natural del Montseny” i que en l’actualitat “cada any, més d’11.000 alumnes de 350 escoles participen en diferents programes pedagògics que duu a terme la Xarxa de Parcs Naturals, sota les directrius d’un Pla marc d’educació ambiental i voluntariat que desenvolupa un seguit d’accions en cada un dels parcs naturals”.
Per la seva banda, la coordinadora de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica, Elisenda Realp, ha posat en valor l’entesa entre administracions per consolidar el congrés i ha indicat que “en un context de crisi climàtica i ecològica, la continuïtat d’aquest esdeveniment és essencial”. També ha subratllat que “l’educació ambiental és una peça clau per a la transició ecològica: no només informa, sinó que transforma i empodera”. En aquest sentit, ha remarcat “la importància de la coordinació interadministrativa per focalitzar l’acció i compartir metodologies i recursos”, i ha afegit que “aquest acord ens permet reforçar l’educació ambiental amb més coherència, més recursos i més capacitat transformadora”.
Els representants de la resta d’institucions implicades han coincidit a posar en valor la importància de treballar plegats per conscienciar la ciutadania envers la conservació del medi natural des de l’acció col·lectiva.
El compromís de la Diputació de Barcelona amb l’educació ambiental
La Diputació de Barcelona ha tingut un paper protagonista en el desenvolupament de l’educació ambiental al país. La corporació va posar en marxa la primera escola de natura de tot l’Estat espanyol el 1983, a Can Lleonart, al Parc Natural del Montseny, i el primer centre d’educació ambiental marina, el CEM de Sitges, amb més de 10.000 visitants anuals cadascuna.
La Xarxa de Parcs Naturals, sota les directrius d’un Pla marc d’educació ambiental i voluntariat desenvolupa un seguit d’accions en cada un dels parcs naturals. A més, donat que l'educació ambiental és un aspecte prioritari també per als ajuntaments, l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica dona suport als ens locals a través de l'Oficina d’Educació per a la Transició Ecològica. Aquest suport consisteix en la creació de recursos pedagògics, en la formació i capacitació, així com en el suport econòmic i tècnic per a projectes locals d'educació ambiental, a banda d'una línia de subvenció per a entitats ambientals que treballen en col·laboració amb el món local.
El Congrés a Manresa
El proper dijous 26 de febrer se celebrarà al Conservatori Municipal de Música de Manresa la sessió presencial de la quarta edició del Congrés Nacional d’Educació Ambiental. Prèviament, des del 26 de gener (Dia Internacional de l’Educació Ambiental) han tingut lloc, quatre sessions (una per setmana) en format online, on s’ha parlat de l’educació ambiental en referència a temes com la intel·ligència artificial, les xarxes socials o el plantejament de nous futurs. Totes elles es poden recuperar al web del congrés: www.cnea.cat.
Enguany, el lema central del congrés és “Ara fem futur” i es tracten temes com ara el paper de la intel·ligència artificial en l’educació, la relació entre docents, educadors ambientals i investigadors o el paper de la comunicació ambiental en les xarxes socials. La idea de fons es valorar i seguir avançant en la concreció de la Declaració del CNEA, aprovat en el II CNEA de 2020.
En la sessió de Manresa s’ha organitzat una taula rodona amb alguns dels ponents de les sessions virtuals i vuit sessions de treball amb tots els assistents per abordar el futur de l’educació ambiental des de diversos àmbits, a banda de poder gaudir de dues sortides al territori per conèixer experiències in situ de sensibilització i divulgació ambiental. En aquesta edició s’han inscrit al congrés 312 persones.