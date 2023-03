La implantació de nous models de recollida de residus amb identificació del generador esdevé el tema principal de la cinquena edició del Fòrum Internacional de Residus #wasteinprogress, que se celebrarà al Palau de Fires de Girona els dies 18, 19 i 20 del mes d’abril. El congrés posarà damunt de la taula tot un seguit d’experiències en l’àmbit internacional, estatal i català, a través de ponències, debats i taules rodones. Comptarà amb la participació de 28 expositors, es repartirà per primera vegada en tres jornades completes (matí i tarda) i té la previsió d’arribar als 1.500 assistents, el rècord aconseguit l’any passat.

El #wasteinprogress d’aquest 2023 porta com a nom ‘Oportunitats i reptes dels sistemes de recollida de residus amb identificació’ i centra l’atenció en aquells problemes i reptes que els municipis han d’afrontar a curt termini per posar en marxa de manera encertada i eficient aquests sistemes amb l’objectiu de complir els requisits de recollida selectiva que fixa el nou marc legal estatal i europeu i assolir l’excel·lència en les noves implantacions. També s’oferirà el testimoni de regions i ciutats d’àmbit internacional com Treviso, Pisa i Monza, a Itàlia, i de Bihor, a Romania. Més properes són les experiències que es posaran al damunt de la taula de localitats com Madrid, Manlleu, Girona, Tarragona i Usurbil, al País Basc.

Tres jornades completes amb diferents temàtiques

Consolidat com a congrés de referència en matèria de gestió de residus per a empreses i administracions, tornarà a combinar diferents formats amb l’objectiu de reunir experiències per analitzar el present i fomentar el debat, al mateix temps que vol crear coneixement de causa per definir una visió de futur compartida i eficient. La principal novetat d’aquesta cinquena edició és que la darrera de les tres jornades serà també completa, amb activitat al matí i a la tarda, per ampliar el contingut que oferirà el Fòrum. Amb un únic fil conductor, les oportunitats i reptes dels sistemes de recollida de residus amb identificació, la temàtica serà diferent cada dia per abordar els reptes tecnològics, jurídics i conductuals relacionats amb aquests sistemes.

El dimarts 18 d’abril es posarà el focus sobre les oportunitats i els reptes tecnològics. Es compartiran projectes tecnològics d’èxit associats als diferents models de recollida, amb el detall de tots els elements indispensables per assegurar la viabilitat dels sistemes amb identificació. És tindrà com a objectiu fixar les necessitats i els requeriments per a cada sistema de recollida, intentant trobar la tecnologia òptima per a cada model i abordant els requisits que s’han de tenir en compte abans de la seva implantació. La segona jornada, prevista pel dimecres 19 d’abril, tractarà sobre les oportunitats i els reptes jurídics, des de la protecció de dades fins a la fiscalitat i els procediments administratius, passant pels processos d’inspecció i sanció, basant-se en el nou marc legal i la legislació indirecta. El congrés es tancarà el dijous 20 d’abril centrant la seva atenció en les oportunitats i reptes conductuals. Es comptarà amb la participació de professionals experts en aquesta vessant per abordar tot allò relacionat amb les reticències que generen les implantacions d’aquests nous models, exposant les estratègies que cal aplicar per minimitzar les pors dels usuaris i administracions.

Marta Madrenas, l’alcaldessa de Girona, declara que a la ciutat “estem assolint unes molt bones xifres de recollida selectiva, però hem d’estar atents a les novetats del sector i a com aplicar-hi les innovacions tecnològiques. La recollida amb identificació és sens dubte un dels aspectes amb més camp per recórrer a hores d’ara”. Afegeix que organitzar el #wasteinprogress “ens permet avançar en aquest sentit i, a la vegada, ens converteix en la capital europea del sector de la recollida de residus. És una fira plenament consolidada i, el que és més important, molt profitosa per a les administracions i les empreses del sector”.

Coralí Cunyat, directora de Fira de Girona, assenyala que el Fòrum “ha esdevingut un esdeveniment important amb un alt reconeixement a nivell estatal i ha sabut trobar amb encert el seu format ideal i un contingut atractiu. S’és molt curós i exigent a l’hora d’escollir les experiències any rere any i crec que s’ha assolit l’excel·lència pel que fa a l’organització, l’elaboració del programa i l’assistència. És un esdeveniment que dona resposta a aquells reptes que tenen els ajuntaments a partir d’experiències que ja s’han provat i funcionen”.

Isaac Peraire i Soler, director de l’Agència de Residus de Catalunya, destaca la importància “de fer del residu un recurs, i és aquest objectiu de circularitat el que ens porta a treballar conjuntament per augmentar el volum de recollida selectiva. Només amb sistemes eficients complirem amb els objectius d’Europa. El #wasteinprogress ens posa com a referent europeu en la recerca de projectes innovadors per tal de poder seguir avançant en aquest nou paradigma de la circularitat i des de la Generalitat de Catalunya seguirem apostant-hi perquè les coses passin”.

Xavier Balagué, gerent d’Ecoembes a Catalunya, la Comunitat Valenciana i les Illes Balears, subratlla que el #wasteinprogress és “un fòrum de diàleg molt rellevant per intercanviar experiències sobre la gestió sostenible dels residus. Tots els referents internacionals en l’àmbit de la recollida selectiva aquí presents contribuiran de nou a l’èxit d’aquesta nova edició sense cap mena de dubte”. Es mostra igualment “convençut que aquesta col·laboració àgil i lleial entre productors, distribuïdors, poders públics i ciutadans és un actiu central a preservar donat que és un model de cooperació en el que tothom col·labora per trobar solucions ja que tots participen dels seus beneficis”.

Debats i ponències amb experiències d’èxit internacional

El 5è #wasteinprogress presenta un format similar al de les anteriors edicions, amb jornades partides de matí i tarda farcides de ponències, debats i diversos espais amb gairebé una trentena d’expositors. Està dirigit principalment a tècnics municipals i d’altres administracions, càrrecs electes i empreses de serveis urbans. La temàtica de cada dia serà diferent, però amb un guió força semblant pel que fa al seu format de presentació. La jornada comptarà amb una obertura i un ‘warm up’ que serviran com a primer tastet del que es parlarà en les següents hores. En aquest context tindran protagonisme, entre d’altres, Marc Sansó, fundador i CEO de l’empresa Elsebits, que parlarà de la innovació urbana i de com aquesta avança perquè les ciutats siguin més intel·ligents i sostenibles. També Juan José Pernías, professor titulat de Dret Administratiu a la Universitat de la Corunya, contextualitzarà la jornada del marc normatiu vigent que han de complir els sistemes de recollida amb identificació per tendir a pagaments per generació.

Està prevista la celebració de fins a nou ponències internacionals, tres cada dia, a part de les taules de debat estratègic, Talks&Debate, fixades per les tardes, amb representants estatals, autonòmics i municipals. S’hi espera la presència d’actors de les àrees de medi ambient que pertanyen a diversos consistoris, així com també membres de l’Agència de Residus de Catalunya com Pilar Chiva, directora de l’Àrea Circular d’aquest mateix organisme; Xavier Urios Aparisi, cap d’assessoria jurídica de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades o Enrique García Romero, cap del Servei Jurídic i de Coordinació Administrativa de la Direcció General de Neteja i Residus de l’Àrea del Medi Ambient i Mobilitat de l’Ajuntament de Madrid. L’Àgora by Escofet acollirà totes les empreses expositores del sector, mentre que a l’Innovation Lab compartiran les seves novetats i presentaran la seva proposta. Ecoembes, organització ambiental sense ànim de lucre que coordina el reciclatge d’envasos a nivell estatal, realitzarà dues ponències i comptarà amb un estand.

L’evolució dels últims anys

El #wasteinprogress va néixer el 2017 amb l’objectiu de reunir a Girona empreses i administracions d’arreu de l’Estat per compartir experiències al voltant de la gestió de residus i la voluntat de millorar les ciutats i el futur dels seus habitants a partir de la posada en comú d’experiències sobre una temàtica concreta. Amb el pas dels anys s’ha convertit en un fòrum de referència estatal en matèria de gestió de residus municipals. D’entrada es va posar al damunt de la taula els diferents models d’èxit de les grans ciutats, comptant amb la participació de 410 administracions i 21 empreses especialitzades. Una xifra que va augmentar el 2018, quan el fil conductor va ser la gestió de residus en regions i municipis turístics i grans esdeveniments. La tendència va continuar a l’alça, amb 560 administracions i 24 empreses especialitzades el 2019, en què es va parlar sobre el pagament per generació i tecnologia. Després de dos anys de parèntesi per la pandèmia del coronavirus, el 2022 el congrés va celebrar la seva quarta edició amb rècord d’assistència (1.500 persones), fins a 620 administracions i 25 empreses especialitzades. L’orgànica com a element clau en els nous models de recollida selectiva en va ser el seu tema principal.