El Zoo de Barcelona celebra 50 anys d’educació ambiental

El Zoo de Barcelona ha commemorat aquest dijous, 27 de novembre, els 50 anys de dedicació a l'educació ambiental amb un acte en el qual hi han participat nombrosos professionals que han estat vinculats a aquesta tasca al llarg d'aquest mig segle.
La vetllada ha comptat amb la presència del reconegut científic Martí Boada, doctor en ciències ambientals, geògraf i naturalista, que ha compartit la seva visió sobre la importància d'educar per estimar i protegir la natura.
Amb aquest acte, l'equip del Zoo de Barcelona ha reafirmat el seu compromís amb la preservació de la biodiversitat i la sensibilització de les noves generacions. També s’ha posat en valor la contribució del personal del Zoo de Barcelona a l'educació dels infants del país i a la formació d'universitaris, estudiosos i investigadors mitjançant la col·laboració amb universitats i institucions diverses dedicades a la zoologia, la conservació i el benestar animal entre altres disciplines.
50 anys educant al Zoo de Barcelona
L’any 1975, sota la direcció d’Antoni Jonch, el Zoo de Barcelona va crear la “Escuela Técnico-Práctica” amb l’eminent primatòleg Jordi Sabater Pi com a primer responsable. Va ser un departament capdavanter i pioner en un moment en què no hi havia tantes institucions com ara que es dediquessin a la divulgació o a l’educació ambiental. Aleshores, el zoo es trobava en una etapa d’ampliació i modernització.
A través d’aquell departament, el Zoo de Barcelona va teixir les primeres aliances amb les escoles i el currículum educatiu. Feien visites comentades al parc que permetien conèixer la biologia dels animals, sempre vetllant per una bona transmissió del coneixement científic i buscant l’enfocament divulgatiu i pedagògic. També va posar en marxa cursos de zoologia per a adults amb pràctiques de camp que van adquirir gran prestigi. Així mateix, es van anar incorporant activitats per al públic familiar i els casals per a infants, entre d’altres propostes més lúdiques.
Des de l’inici de la seva tasca educativa, el Zoo de Barcelona ha despertat vocacions naturalistes i ha inspirat futures carreres científiques.
Una oferta de sensibilització que evoluciona
El Zoo de Barcelona té com a missió la preservació de la biodiversitat del planeta i aquesta tasca té com a un dels seus pilars fonamentals l’educació de les futures generacions en el respecte de la natura i del medi ambient. Per això, s’adapta als canvis de la societat i actualment posa èmfasi en la importància de la conservació de la biodiversitat i com els efectes del canvi climàtic i l’impacte de l’acció humana sobre la vida al planeta hi estan influint.
Recentment, el zoo ha dissenyat un nou projecte educatiu que és una proposta innovadora que s’alia amb les escoles per oferir experiències inspiradores per tal que els infants i joves desenvolupin la curiositat, les destreses científiques i la comprensió del món que els envolta d’una manera dinàmica i divertida. Cada any, uns 20.000 infants i joves passen per les aules del zoo.
El Zoo de Barcelona no és un centre aïllat en el camp de l’educació, ja que el treball en xarxa és essencial per impulsar canvis positius al món. Des de sempre, ha tingut un paper rellevant a institucions i associacions relacionades amb la pedagogia i l’educació ambiental i a zoos. Forma part del Consell d’Innovació Pedagògica de l’Ajuntament de Barcelona, i és membre actiu de les seccions d’educació de la Asociación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) i la European Association of Zoos & Aquaria (EAZA).
Aquesta xarxa de col·laboració permet al Zoo de Barcelona compartir experiències, aprendre de les millors pràctiques internacionals i amplificar l'impacte de la seva tasca educativa més enllà de Barcelona.
El Zoo de Barcelona inicia una important etapa de transformació, amb horitzó 2030, oferint noves experiències i espais que convidin les noves generacions a ser els veritables agents pel canvi
Una de les primeres actuacions serà el Bioscope, un centre de coneixement per a totes les edats sobre l’evolució de la biodiversitat i que es concebrà a través d’un concurs internacional d’arquitectura
Aquesta important transformació, peça clau de la Ciutadella del Coneixement, permetrà als visitants conèixer les espècies i hàbitats més amenaçats reforçant el lideratge del Zoo de Barcelona en projectes de recerca i conservació en col·laboració amb els principals centres científics del país
El Zoo de Barcelona inicia una important etapa de transformació per esdevenir el nou espai de referència per a la preservació de la biodiversitat del planeta. Davant dels reptes que es plantegen arrel del canvi climàtic i la conseqüent pèrdua de biodiversitat, aquesta institució fa un pas endavant amb noves àrees i propostes perquè petits i grans connectin amb la natura a través d’experiències d’aprenentatge, gaudi i sensibilització.
La incorporació d’espais immersius de contacte amb la natura, l’ús de les noves tecnologies i una agenda d’activitats diversa i adequada als diferents públics faran que la visita al Zoo de Barcelona sigui una experiència única. Amb l’horitzó al 2030, el nou projecte vol acompanyar les noves generacions a ser els veritables agents actius en la defensa de la biodiversitat. Passar de ser espectadors a transformar-se en actors per protegir les espècies, convertint-los en militants de la nostra preocupació pel planeta.
En aquest context, el visitant coneixerà en profunditat les espècies i hàbitats més amenaçats; així com el lideratge del Zoo de Barcelona per dur a terme projectes de recerca i conservació mitjançant aliances amb els principals centres científics del país.
Amb aquesta proposta de valor, el Zoo de Barcelona iniciarà properament el projecte de l’Aïllats, una experiència immersiva i interactiva on els visitants s’endinsaran en el món de les illes, considerades autèntics laboratoris naturals de l’evolució.
Aïllats aproparà els visitants a la singularitat dels ecosistemes insulars, alhora que donarà a conèixer projectes de conservació i reintroducció que s’estan duent a terme al Zoo de Barcelona com el del ferreret i la sargantana de les Pitiüses.
I el tercer projecte en el que el Zoo de Barcelona també ha començat a treballar és Descobrim la Mediterrània, una gran àrea que permetrà als visitants fer una immersió en un paisatge mediterrani i descobrir la seva exuberant i rellevant biodiversitat.
A Descobrim la Mediterrània, els visitants podran conèixer, per exemple, els problemes ambientals i de pèrdua de biodiversitat dels deltes mediterranis i observar espècies emblemàtiques de la fauna mediterrània que, actualment, es troben amenaçades i per les que el Zoo de Barcelona té en marxa projectes de preservació.
Amb 13 hectàrees, el Zoo de Barcelona és l’equipament de major extensió de la Ciutadella del Coneixement, el projecte que convertirà el parc de la Ciutadella i els seus entorns en un node de coneixement, divulgació, recerca i innovació punter a Europa.
Gràcies a la construcció del nou accés al parc pel carrer de Wellington, el Zoo de Barcelona s’integrarà físicament a aquest node de coneixement. Aquest accés, previst pel 2027, enllaçarà els barris del Born i la Ribera amb Vila Olímpica i suposarà també l’obertura del Zoo de Barcelona a la vida de la ciutat, guanyant visibilitat i esdevenint un punt de trobada i de contacte amb la natura.