Amb motiu del Dia Mundial contra el Malbaratament Alimentari, que se celebra el 29 de setembre, el Consell Comarcal del Vallès Occidental posa en valor les accions que impulsa per reduir el malbaratament d’aliments a la comarca. Aquesta jornada internacional vol sensibilitzar la ciutadania sobre l’impacte ambiental, social i econòmic que suposa llençar aliments que, tot i ser perfectament comestibles, no arriben a consumir-se.
En aquest context, el Consell Comarcal desplega des de fa anys el projecte Recooperem – Sostenibilitat Alimentària, una estratègia que integra accions en àmbits com l’educació, l’acció climàtica, la salut, els drets socials i la gestió de residus. El projecte compta amb la implicació activa de municipis, centres educatius, empreses, entitats socials, centres sanitaris i universitats del territori, i construeix una xarxa de compromís col·lectiu al servei de la sostenibilitat i la justícia alimentària.
Dins aquest marc, destaca la iniciativa Recooperem – Cuina per compartir, que recupera àpats cuinats provinents d’empreses de restauració per redistribuir-los entre persones en situació de vulnerabilitat. Aquesta acció, que es desenvolupa en diversos municipis de la comarca, ha permès aprofitar un total de 61.090 quilograms d’aliments entre els cursos 2015-16 i 2024-25, equivalents a 163.722 àpats, d’uns 350 grams cadascun. El projecte ha experimentat un creixement sostingut al llarg dels anys, amb dades recents que indiquen que només durant el curs 2024-25 s’han recuperat prop de 12.000 quilos d’aliments, amb una gran varietat de productes com cereals, proteïnes, llegums, fruita i verdura.
Una altra actuació destacada és el Mercat circular, centrada en la recuperació de fruita i verdura no comercialitzables però encara en bon estat procedent del mercat comarcal Mercavallès. Des de 2021 i fins al primer semestre de 2025, s’hi han recollit més de 263.000 quilos d’aliments, dels quals gairebé el 60% han estat aprofitats. Aquesta iniciativa garanteix que aliments frescos i de qualitat arribin a famílies de la comarca que necessiten suport alimentari, tot reduint els residus orgànics i promovent un model alimentari més eficient.
Les accions impulsades pel projecte Recooperem s’alineen amb les estratègies europees, estatals i catalanes per a la lluita contra el malbaratament, i amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible de l’Agenda 2030 de les Nacions Unides.