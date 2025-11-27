Granollers connecta el riu Congost amb la trama urbana

La inauguració de la renaturalització del riu i el seu entorn, una festa ciutadana per celebrar la finalització del projecte
L’acte d’inauguració ha atret molts ciutadans i ciutadanes que han participat en diverses activitats familiars i en una ruta guiada per conèixer de primera mà la transformació del riu i el seu entorn.
El projecte connecta el riu Congost amb el parc i amb la trama urbana de Granollers. L’objectiu és adaptar la ciutat a les noves condicions climàtiques, com les altes temperatures, la sequera o les inundacions, aprofitant totes les possibilitats que ens ofereix la natura. S’ha intervingut en un àmbit de 66.800 m², equivalent a gairebé nou camps i mig de futbol, i es preveu que el projecte contribueixi a absorbir 100 tones de CO2/any.
Amb les obres s’ha recuperat el curs natural del riu, que ara és menys vulnerable a les fortes pluges i a les crescudes. El passeig Fluvial era un vial asfaltat destinat a la circulació de vehicles i s’ha convertit en un passeig de sauló que permet assolir un doble objectiu: fer d’aquella zona un espai més segur perquè ara l’aigua es filtra millor i, alhora, fomentar la mobilitat activa.
La renaturalització també ha entrat a la ciutat, enverdint i pacificant alguns àmbits als barris de Primer de Maig i Instituts. S’ha prioritzat la mobilitat a peu i en bicicleta. També s’ha creat un nou eix verd que connecta el riu amb els carrers Tres Torres i Emili Botey, amb més ombra i més vegetació. Les obres han comptat amb un pressupost de més de 4 milions d’euros, la major part del qual provinent de fons europeus.
Són els primers passos cap a la transformació verda de Granollers. El projecte es complementarà amb la construcció d’una nova passera per a vianants que connectarà el parc amb el passeig de la Conca del Besòs, on s’hi han reubicat les places d’aparcament d’aquell àmbit.
El projecte Connecta Congost Natura té el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat per la Unió Europea - NextGenerationEU.