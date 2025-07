El llac de Ponent esdevé un nou espai naturalitzat a Granollers

El llac del parc de Ponent s'ha naturalitzat. Les intervencions fetes a l'espai han permès que el llac, fins aleshores ornamental, esdevingui ara un nou hàbitat aquàtic, incorporant funcions pròpies dels hàbitats naturals. Prenent el model de l’aiguamoll de Can Cabanyes, s’ha construït un sistema de depuració natural de l’aigua, que permet prescindir de l’aigua potable. L’aigua procedent del subsol circula a través d’un llit de graves i plantes que fan la funció de filtre vegetal. Així, s’aprofiten els nutrients i en millora la qualitat, evitant fer ús de tractaments químics.

També, s’han incorporat més d’una trentena de testos vegetats, amb plantes com el lliri groc o la salicària, que faciliten la depuració de l’aigua.



Millora de la biodiversitat

El nou llac naturalitzat afavoreix la biodiversitat i esdevé un espai educatiu d’observació de la natura, on s’espera la presència d’animals com ànecs, bernats pescaires, granotes o espiadimonis. D’aquesta manera, es genera un hàbitat on animals i plantes propis de la zona creen un ecosistema equilibrat i que s’autoregula.

Per tal de garantir el bon funcionament i l’equilibri l’ecosistema natural, és molt important evitar alliberar peixos, tortugues o altres animals a l’aigua, ni abocar-hi cap mena d’aliment o producte.

D’aquesta manera, el nou llac naturalitzat amplia la seva funcionalitat i permet combinar el vessant natural amb l’educatiu i l’artístic, amb l’obra de Jordi Benito que es manté en el seu emplaçament original.