El sector fotovoltaic demana mesures urgents per impulsar l'autoconsum

Per això, a la Cimera d'Autoconsum celebrada a Madrid el sector ha proposat mesures concretes d'aplicació urgent per continuar impulsant l'aposta dels consumidors per aquestes solucions, com ara l'eliminació de barreres administratives, incentius fiscals i l'impuls de l'autoconsum col·lectiu i les comunitats energètiques.



Madrid ha acollit la V Cimera d'Autoconsum, organitzada per la Unió Espanyola Fotovoltaica (UNEF). Una trobada clau per al present i el futur del sector, en un moment d‟inflexió marcat per la desacceleració en el ritme d‟instal·lació d‟aquestes solucions.

Davant l'emergència climàtica i els alts preus de l'energia, l'autoconsum fotovoltaic ha sorgit com una de les millors opcions de què disposa la nostra indústria i les nostres llars per estalviar en la factura, aconseguir més independència energètica i contribuir a la descarbonització del nostre país.

L'energia fotovoltaica, sumant l'autoconsum, ja és la segona font d'energia en generació a Espanya, darrere de l'eòlica i davant de la nuclear. El 2024, la fotovoltaica va cobrir el 20% del mix elèctric.

En aquest camí, l'aposta dels consumidors per l'autoconsum continua creixent. L'any passat, més de 50.000 famílies van instal·lar autoconsum, amb un total de 1.182 MW nous el 2024. Tot i això, el creixement s'ha reduït de manera important.

Rafael Benjumea, president d'UNEF, ha subratllat la rellevància d'adoptar mesures urgents per reprendre el camí de creixement i assolir els objectius establerts al Pla Nacional Integrat d'Energia i Clima (PNIEC).

"Hem superat els 8 GW d'autoconsum, però la caiguda del 31% en noves instal·lacions el 2024 encén totes les alarmes. No podem desaprofitar l'impuls aconseguit", ha advertit.

El president d'UNEF ha compartit la inauguració de l'acte amb Miguel Rodrigo, director general de l'IDAE, que ha destacat que l'autoconsum, tot i l'alentiment, creix molt per sobre dels nivells precrisis: "El 2024 es va instal·lar un 61% més que el 2019" i va afegir que "l'autoconsum més la pot permetre".

La V Cimera d'Autoconsum ha reunit més de 350 assistents, entre els quals hi ha professionals de les principals empreses del sector i representants d'institucions com MITECO, IDAE, CNMC, REE, i les comunitats autònomes.

UNEF ha presentat a més el “Manual de Bones Pràctiques en Seguretat Contra Incendis”, ja disponible en obert a la seva web, que dona les claus perquè aquestes instal·lacions es realitzin amb seguretat. Entre aquestes, aborda les característiques necessàries perquè el disseny, la instal·lació i el manteniment siguin els adequats, incidint en la importància de la formació i la qualificació dels professionals i l'ús de materials i components adequats i de qualitat.

Un sector amb èxits tangibles, però davant de reptes urgents

Des de l'aprovació del Reial decret 244/2019, l'autoconsum ha deixat de ser una alternativa marginal per esdevenir una opció habitual per a llars, empreses i administracions. Tot i això, el ritme actual de creixement no és suficient per complir amb l'objectiu d'assolir 19 GW el 2030.

El sector ha assenyalat diverses barreres que frenen el desenvolupament de l'autoconsum, des d'incoherències reguladores fins a traves administratives i econòmiques. S'ha posat especial èmfasi en la necessitat d'eliminar límits injustificats en la tramitació, com ara el llindar actual de 100 kW per a la tramitació simplificada, o la restricció en la distància entre el punt de generació i el de consum.



Propostes concretes per reactivar l'autoconsum

Durant les diferents intervencions, s'han presentat una bateria de propostes concretes per donar un nou impuls a l'autoconsum a Espanya, entre les quals destaquen:

● Tramitació: eximir de la tramitació a les instal·lacions que injectin menys de 15kW, ampliar la tramitació simplificada fins als 450 kW de capacitat d'accés i augmentar la distància permesa entre generador i consumidor a 5.000 metres.

● Foment de l'autoconsum col·lectiu: Agilitzar tràmits mitjançant la figura del gestor d'autoconsum col·lectiu, simplificar els acords de repartiment i eliminar requisits com a comptadors addicionals innecessaris.

● Mesures econòmiques i fiscals: Incrementar el terme variable de la factura per incentivar lestalvi, estendre deduccions fiscals per eficiència energètica o incloure lIVA reduït per a certs components dinstal·lacions solars, incloses les bateries.

● Impuls a l'emmagatzematge: Reivindicar el seu paper clau en la flexibilitat del sistema i garantir-ne la integració garantir-ne la integració a la normativa d'autoconsum, com un agent generador i consumidor.

● Garanties i equitat territorial: Assegurar que les distribuïdores compleixin terminis i que les exempcions administratives s'apliquin de manera homogènia a tot el país.

Comunitats energètiques i electrificació: pilars del futur

La cimera també ha destacat el paper de les comunitats energètiques com a nou motor de la transició energètica. UNEF ha reclamat un marc normatiu estable que en reconegui el caràcter d'interès públic i en faciliti el desenvolupament per part d'entitats locals.

A més, s'ha remarcat la necessitat d'una actuació conjunta per avançar en l'electrificació dels consums, promovent la integració de tecnologies com l'autoconsum, l'emmagatzematge i les bombes de calor, així com l'aplicació efectiva del sistema de Certificats d'Estalvi Energètic (CAEs).



Una visió compartida per al 2030

Benjumea ha conclòs la seva intervenció amb una visió de futur per a Espanya: llars i empreses gestionant activament la seva energia, una indústria més competitiva, comunitats empoderades, xarxes més resilients i menys dependència energètica.

"L'autoconsum representa l'Espanya que volem: innovadora, sostenible i justa. Comptem amb el coneixement, el teixit empresarial i el suport social. Només falten algunes peces regulatòries per completar el puzle", ha afirmat.

UNEF ha reiterat el compromís de col·laboració amb les administracions i tots els agents del sector per consolidar el paper de l'autoconsum com a pilar de la transició energètica a Espanya.