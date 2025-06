El Govern ha donat llum verda al Decret llei per augmentar la resiliència del subministrament elèctric a Catalunya amb un doble objectiu:

- Regular i incentivar l’emmagatzematge d’energia mitjançant la instal·lació de bateries, que aporten estabilitat i resiliència al subministrament elèctric.

- Accelerar la transició energètica amb l’agilitació de les autoritzacions dels projectes de parcs solars, eòlics i de bateries que tramita la Generalitat de Catalunya.

Les bateries redueixen el risc d’apagada al sistema elèctric i, en cas de caiguda de la xarxa, poden funcionar en illa, la qual cosa permet que el consumidor continuï disposant d’electricitat. També contribueixen a la ràpida recuperació del subministrament. És per això que es fa imprescindible definir-ne la tramitació urbanística i energètica per aclarir-ne el marc normatiu i dotar-les d’una major seguretat jurídica.

D’aquesta manera, les empreses desenvolupadores dels projectes, els Ajuntaments i la ciutadania disposaran d’una regulació que esvairà qualsevol dubte respecte a com cal tramitar aquesta mena d'instal·lacions i que en permetrà accelerar la implementació amb plenes garanties per a tots els actors implicats.

En aquest sentit, el decret llei aprovat introdueix per la via d’urgència mesures reguladores de les instal·lacions de bateries amb una potència superior als 500 kilowatts (kW). Es modifica el Decret llei 16/2019, de 26 de novembre, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, i també la normativa urbanística per incloure-les en l’àmbit d’aplicació, establint criteris tant per a les instal·lacions d’emmagatzematge independents com per a les vinculades a parcs eòlics o solars.

Consideració d’interès públic superior

El decret llei també preveu que les instal·lacions de generació d’energia a partir de fonts renovables, les seves línies de connexió a la xarxa i les instal·lacions d’emmagatzematge d’energia rebin la consideració d’interès públic superior. Aquest reconeixement segueix el Reglament europeu per accelerar el desplegament d’energies renovables i la Directiva europea sobre fonts d’energia renovables, i té en compte la contribució que fan a la salut i la seguretat públiques, atès el paper clau que desenvolupen en la reducció d’emissions de gasos contaminants en el sistema energètic.

Això permetrà agilitar la tramitació administrativa dels parcs solars i eòlics i de les instal·lacions d’emmagatzematge energètic, i limitarà els motius per plantejar-hi objeccions jurídiques.

Actualment, a Catalunya hi ha 94 projectes d’emmagatzematge mitjançant bateries en tramitació de competència de la Generalitat, dels quals 87 són de bateries independents i 7 són projectes de bateries hibridats amb instal·lacions renovables. Els primers sumen 920 megawatts (MW) de potència i els segons, 22 MW.