Foto: Renovem-nos. Terrenys on s’ubicarà la fàbrica de càtodes de bateria al costat de la mina de sal de Sallent.

Les bateries i el seu cost són un element fonamental per tal que la mobilitat elèctrica sigui competitiva respecte a la mobilitat de combustió. Alhora, per a disposar d’una xarxa elèctrica 100% renovable cal emmagatzematge per suplir la intermitència d’aquestes fonts.

Per sort, el mercat global de bateries està avançant ràpidament a mesura que la demanda augmenta i els preus continuen baixant. Segons el recent informe de la IEA sobre sistemes d’emmagatzematge, la demanda anual de bateries del 2024 va superar 1 terawatt-hora (TWh). Alhora, el preu mitjà d’un paquet de bateries per a cotxes elèctrics va baixar per sota dels 115 dòlars per quilowatt-hora, un llindar clau per competir en costos amb els models convencionals.

La caiguda dels preus dels minerals ha estat un factor important per a bateries, amb el liti baixant més d’un 85% des del seu màxim el 2022. A més, els avenços en la indústria de les bateries també han impulsat la reducció de costos. La capacitat de fabricació global de bateries ja és avui de 3 TWh i en cinc anys podria triplicar-se si es compleixen tots els projectes anunciats.

Si fa uns anys la capacitat de disposar de matèries primeres i capacitat de fabricació de bateries era un coll d’ampolla, les tendències actuals mostren reserves suficients i una indústria capaç de donar resposta a les necessitats de la transició energètica. Els mercats, abans regionals i petits, ara són globals i grans. Les economies d’escala, les associacions en la cadena de subministrament, l’eficiència de fabricació i la rapidesa en portar innovacions al mercat són claus en la competitivitat.

La Xina és el principal productor de bateries. El 2024 va fabricar més de tres quartes parts de les bateries venudes globalment. Els preus mitjans van caure gairebé un 30% a la Xina, situant-se un 30% per sota dels europeus i un 20% per sota dels nord-americans. La caiguda dels preus ha fet que molts vehicles elèctrics a la Xina ja siguin més econòmics que els models convencionals i això explica que els elèctrics superin el 40% de les vendes. A Europa tot just comença ara a desenvolupar polítiques clares que generin una demanda interna forta per reforçar l’aposta de la indústria europea pel cotxe elèctric. Però els anys perduts fent concessions a les automobilistes per prorrogar la fi dels cotxes d’explosió uns anys més ara passen factura, i tot i que la nova política d’aranzels de la UE aconsegueix equilibrar els preus, les prestacions dels models xinesos són superiors per la maduresa tecnològica de la seva indústria.

On sí que la UE intenta prémer l’accelerador és en el mercat de les bateries estacionàries dedicades a donar estabilitat a la xarxa elèctrica. El ràpid desplegament normatiu a la UE facilitarà la integració de l’emmagatzematge dins el sistema elèctric. La Xina arribarà aquest 2025 als 80 GW instal·lats, sobretot en instal·lacions híbrides de renovables+emmagatzematge, a causa de la legislació que obliga els nous projectes de renovables a garantir un mínim de capacitat addicional en forma d’emmagatzematge. Pel 2030 vol arribar als 100 GW, una xifra que veient el ritme d’implantació podria ser àmpliament superada. La UE per la seva banda ha tancat el 2024 amb quasi 20 GW instal·lats, amb una previsió d’arribar als 200 GW el 2030, tot i que amb el ritme d’implantació actual s’arribaria només als 45 GW. El que pot marcar la diferència és el grau de compliment de la planificació aprovada a un lloc i altre.

A Espanya hi ha 9 GW d’emmagatzematge amb punt de connexió atorgat i 5 GW més en tràmit. Pel 2030 el PNIEC preveu incorporar a la xarxa elèctrica 22 GW d’emmagatzematge en bateries. I hi ha plans per muntar fàbriques de bateries a Extremadura, València, Euskadi i Navarra. A Catalunya, la planificació de la xarxa elèctrica preveu 2,5 GW d’emmagatzematge en bateries i 3,5 GW de bombament reversible. Alhora hi ha tres projectes de fabricació de bateries a Martorell, Mont-Roig del camp i Sallent. Les bateries estan cridades a ser un element clau en la transició energètica i esperem que aquest tren sí que l’agafem a temps.