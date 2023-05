Així mateix, el text estableix, entre altres qüestions, una línia d'ajuts per als ens municipals perquè duguin a terme inversions per millorar el rendiment de les seves xarxes de subministrament i recuperar pous, el finançament per a tots els municipis perquè redactin els plans d'emergència municipals de sequera, que les obres es puguin executar pels operadors vinculats a la gestió de l'aigua o per les entitats gestores dels serveis d'abastament, amb l'autorització prèvia de l'ajuntament, o que l'Agència Catalana de l'Aigua assumeixi amb caràcter extraordinari els costos derivats de l'adequació, la millora o la instal·lació d'elements de control i la gestió dels recursos hídrics disponibles. Pel que fa al règim sancionador als ajuntaments, la llei incorpora una disposició transitòria perquè les sancions no s'apliquin encara al juliol.

La llei, que substitueix el decret inicial del govern, abastarà tot Catalunya i no només les conques internes.

També inclou actuacions prioritàries que garanteixin l'aigua de boca i el finançament perquè l'Agència Catalana de l'Aigua emprengui les obres necessàries. En total, uns 500 milions d'euros. També s'han pactat inversions com la rehabilitació de les instal·lacions i els equipaments de la xarxa de control del Sistema Integral del Cicle de l'Aigua al Territori (SICAT) de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) o obres de millora de connexió de xarxes de proveïment. El text ha incorporat la petició dels grups de l'ampliació de la dessalinitzadora de la Tordera a Blanes i la potabilitzadora del Besòs, amb el desdoblament de l'artèria APTT2 i el traspàs d'aigües residuals de la conca del Besòs a la del Llobregat.