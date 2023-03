El nou aiguamoll de Vic

La ciutat de Vic presenta l’espai ambiental Les Casasses amb un nou aiguamoll que donarà hàbitats més naturalitzats, un equilibri en la biodiversitat i, alhora, espais de lleure per a la ciutadania. L’actuació, que afecta unes set hectàrees, és una de les més importants per la superfície i per la transformació que suposa l’espai.

“Volem recuperar els espais de la ribera i crear diversitat d’hàbitats al voltant de la ciutat: espais agrícoles, oberts i humits per afavorir el desenvolupament de la biodiversitat i l’equilibri ambiental de tot l’espai. La intervenció de Les Casasses és una realitat i n’estem molt satisfets”, explica Albert Castells, regidor de Medi Ambient de l’Ajuntament de Vic.

Les accions més significatives que s’han realitzat a l’espai ambiental Les Casasses són la implementació de les basses: una de permanent i una altra de temporal, que generaran un nou espai d’hàbitat humit a la comarca d’Osona i un punt de trobada d’espècies en perill de regressió.

“És un projecte molt bonic i de llarga durada que, com a naturalistes, seguirem perquè serà un nou focus d’interès”, comenta Albert Palou, president del Grup de Naturalistes d’Osona (GNO). Per la seva banda, Carles Martorell, membre del grup GNO, afegeix que són basses molt grans i importants, sobretot, la zona permanent. “Haurem de seguir l’evolució i, sobretot, saber si les espècies s’adapten bé. És un hàbitat molt agraït i, si plou, la vegetació creixerà de forma ràpida”.

El Grup de Naturalistes d’Osona (GNO) i el Grup d’Anellament Calldetenes - Osona (GACO) està fent un seguiment regular de les espècies migratòries que passen per la comarca d’Osona i s’aturen en diferents punts del territori en cerca de repòs i alimentació. L’espai ambiental Les Casasses pot convertir-se en un pol d’atracció per aquestes espècies. Poden trobar un espai de refugi que fins ara no tenien.