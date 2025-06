GiroNat impulsa crear 500 balcons per a la biodiversitat a Girona

El projecte GiroNat, que busca transformar Girona en una ciutat més verda, resilient i saludable a través de la renaturalització urbana, impulsa la creació de 500 balcons per a la biodiversitat de Girona, en el marc de la gimcana ciutadana ‘Secrets veïnals’ que vol posar en valor el patrimoni natural urbà.

La gimcana, organitzada per SEO/Birdlife, amb l’Ajuntament de Girona, es va posar en marxa el passat mes d’abril i compta amb “set personatges, que són Semideus de diversos temes relacionats amb cadascun dels reptes de la gimcana”, explica Júlia Moya, responsable del Programa d’Educació de SEO/BirdLife Catalunya.

Entre aquests personatges, creats per a l’ocasió, es troba la Carme. “Té el do de mantenir el balcó més bonic de Girona. La Carme ens ajuda a fomentar l’acció de balconades per la biodiversitat i aconseguir que com a mínim 500 veïns i veïnes posin flora autòctona per a fomentar la biodiversitat als seus balcons”, puntualitza Moya.

Per això des de l’inici de la gimcana ‘Secrets Veïnals’ s’han organitzat prop d’una desena de tallers a diferents centres cívics de la ciutat, en els que han participat més de mig centenar de persones. Igualment, s’ha elaborat una guia pràctica disponible en línia on es donen consells de quines plantes posar i el manteniment que necessiten, tot això amb un llenguatge clar i visual, de manera que sigui comprensible per a tots els públics.

Una gimcana amb participació ciutadana

‘Secrets Veïnals’ sorgeix arran d’una hackató d’idees per millorar la qualitat de vida dels joves de l'Esquerra del Ter, els quals van proposar la creació d'una gimcana de natura per a promoure el coneixement i la conscienciació del medi natural proper. Tot i que en un inici va començar en aquest barri, la iniciativa s’ha estès a la resta de sectors de la ciutat.

Per participar en la gimcana, només cal descarregar-se l’aplicació Go Zero Waste al telèfon mòbil, registrar-se i seleccionar la campanya “Secrets veïnals”. A més de crear un balcó per a la biodiversitat plantant una planta autòctona, altres reptes proposats són buscar imatges de natura a les parets, cartells o rètols del barri; cercar plantes silvestres o els ocells que apareixen en una infografia; passejar fins a una de les basses renaturalitzades de la ciutat, fins a l’ “Alzina mentidera” o fins al pont de la Barca; recollir brossa de l’entorn, o consultar llibres sobre natura a la biblioteca més propera.

Fins ara la iniciativa ha tingut molt bona acollida entre la ciutadania. “La campanya Secrets Veïnals ha superat els 200 participants en els reptes. A més, entre tots i totes ja s’han superat més de 1.200 reptes, una xifra que ens demostra que el compromís amb la natura és molt vigent”, puntualitza Martí Morató, CEO de Go Zero Waste. “Estem veient com la comunitat està molt motivada, implicada i amb ganes d’aprendre i millorar els seus hàbits. Aquest entusiasme ens anima a seguir treballant per fer créixer aquesta campanya i oferir nous recursos i reptes que ajudin a fer el canvi cap a un futur més sostenible”, afegeix.

A més d’aprendre a conèixer i reconèixer la natura de la ciutat, els participants podran optar a nombrosos premis que se sortejaran en diverses tandes. El primer d’ell ja es va fer entre totes les persones que van acumular més de 1.000 punts abans del 30 d’abril. Els afortunats van ser Eduard Romero, Sílvia Juanola, Sue Abarca, Sergi Caro, que van guanyar dues entrades pel Teatre Municipal, quatre entrades per anar a veure el Bàsquet Girona contra el València Bàsquet el passat 17 de maig i dues entrades per anar a veure el Girona FC contra l’Atlètic de Madrid el proper 25 de maig, respectivament.

Els propers sorteigs es faran entre totes aquelles persones que tinguin 8.000 punts abans del 15 de juny i optaran a guanyar un val de 100 euros per gastar en un restaurant König, un val de 100 euros al restaurant Bo de Bo de Girona o dues entrades dobles per Temporada Alta 2025. Finalment, totes les persones que aconsegueixin superar totes els reptes i arribar als 10.000 punts a finals de juny, entraran en el sorteig per obtenir un val de 50 euros per la botiga de jocs JugarxJugar i un kit per fer una casa d’ocells.

Ajuda'ns a aconseguir crear 500 balcons per a la biodiversitat a Girona! Com?



Participa en la gimcana "Secrets veïnals" i guanya premis.

Vine a l'últim taller de balconades: 7 de juny, 10 a 13 h, plaça de l’Assumpció.



https://t.co/jqoHcmFw6r pic.twitter.com/nvYShxHg0s — Ajuntament de Girona (@Girona_Cat) May 27, 2025

El projecte GiroNat compta amb una subvenció dels fons europeus Next Generation i està coordinat per l’Ajuntament de Girona amb la implicació de la Universitat de Girona i de les entitats ambientalistes Associació La Sorellona, Associació Xarxa per la Conservació de la Natura, SEO Birdlife (Societat Espanyola d’Ornitologia) i la Fundació Institut Català per la Recerca de l’Aigua (ICRA). També compta amb el suport de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU.