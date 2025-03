El Govern de la Generalitat de Catalunya, arran de la situació de la sequera abordada pel Comitè Permanent de Sequera de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA), ha analitzat la situació de les reserves d’aigua després de l’episodi de pluges de les darreres dues setmanes. Amb la recuperació de la majoria dels embassaments, s’ha plantejat que hi hagi canvis en deu de les divuit unitats que estableix el Pla de sequera.

@SilviaPaneque: “Comencem una desescalada a la meitat de les conques internes. Donem un missatge de prudència perquè els embassaments no estan encara al 50% i recordem el compromís del Govern a impulsar totes les infraestructures que ens allunyaran de l’amenaça de la sequera”. pic.twitter.com/Tfo9jyNnxu — Govern de Catalunya (@govern) March 18, 2025

Les modificacions proposades són aquestes:

. Embassament de Darnius-Boadella: d’emergència a alerta

- Embassament de Riudecanyes: d’emergència a prealerta

- Aqüífer Fluvià-Muga: d’emergència a excepcionalitat.

En el cas de l’embassament de Darnius-Boadella, es pren aquesta mesura en situar-se amb un volum de 22,4 hm³, el doble que a principis del mes de febrer. Pel que fa a l’embassament de Riudecanyes, se situa per damunt del 35% de la seva capacitat, amb 1,8 hm³, i assoleix nivells de prealerta.

En relació amb l’aqüífer del Fluvià-Muga, passarà de l’emergència a l’excepcionalitat perquè n’han millorat els nivells. Actualment, se situa a 15,5 metres per sobre del nivell del mar, 1,3 metres més que a principis del gener de 2025.

Tot i aquesta millora, continuen les actuacions per disposar de més aigua a l’Alt Empordà. L’obra d’emergència per aportar cabals d’aigua al riu la Muga a l’altura de Pont de Molins, amb una inversió de 6 milions d’euros, ja està executada. També en aquest mateix àmbit, l’Agència Catalana de l’Aigua ha posat a licitació la redacció del projecte per construir una Estació de Regeneració d’Aigua a Figueres, amb l’objectiu que en l’horitzó del 2027 es disposi de més recurs per al reg agrícola i l'aportació de cabals ambientals.

En el cas de les mesures a l’aqüífer del Fluvià Muga, les obres per construir cinc nous pous en aquest àmbit, que permetran una millor gestió de l’aqüífer, segueixen el ritme previst.

Millora en l’aqüífer Carme-Capellades i en altres unitats

La millora de la situació de sequera també s’ha notat en els nivells de l’aqüífer de Carme-Capellades, que tornarà a l’escenari de normalitat (amb 326,5 metres per sobre del nivell del mar).

També hi haurà canvis en les unitats que es regeixen per la pluviometria:

- Anoia-Gaià, capçalera del Ter, Llobregat Mitjà i Prades-Llaberia: passaran de l’escenari d’alerta al de normalitat.

- Serralada Transversal i Empordà: passaran de l’excepcionalitat a l’alerta arran de la millora dels indicadors pluviomètrics.

Totes aquestes unitats no depenen d’embassaments ni de grans aqüífers i els llindars es fixen per l’índex pluviomètric, comparant la pluja mitjana dels darrers 9,12 i 24 mesos amb la mitjana històrica.

Les modificacions es faran efectives quan es publiqui al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC) la resolució del director de l’Agència, prevista per a la setmana vinent.

Tot i l’increment de reserves, la sequera no es pot donar per superada i el Govern continua amb les actuacions previstes per no dependre de la pluja.