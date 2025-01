El Govern ha aprovat un Decret Llei per a derogar l'actual règim sancionador per superació de les dotacions màximes per a abastament de població en sequera que estableix el Pla especial d’actuació en situació de sequera arran de l'actual episodi de sequera que viu Catalunya des de finals de 2020.

Aquest Decret llei deroga una sèrie d'apartats de l'article 29 bis del text refós de la legislació en matèria d’aigües de Catalunya, aprovat per Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre.

El Govern considera que la sequera s'ha de superar amb l'esforç de tothom i, en aquest sentit, fa valdre el compromís dels municipis per a millorar les xarxes de subministrament municipals i la seva eficiència, arran dels ajuts atorgats per l'ACA per valor de 130 milions d'euros i que beneficiaran a més de 700 municipis catalans.

També des del Govern es valora de manera molt positiva que des de finals de 2023 s’ha multiplicat per cinc el nombre de municipis que disposen d’una ordenança d’estalvi d’aigua. A finals de desembre de 2023, en el moment que l’ACA va a posar a disposició dels ajuntaments un model tipus d’ordenança, només 57 municipis disposaven d’aquesta eina, mentre que actualment són 315 els municipis que han aprovat ordenances o altres instruments que incorporen mesures d’estalvi d’aigua.

Amb tots aquests esforços per part del món local, la Generalitat considera que mantenir la tipificació d’aquesta conducta com a infracció és contraproduent en determinats supòsits, com és el cas dels petits municipis amb recursos econòmics limitats i en situació d’especial vulnerabilitat davant la sequera, atès que pot dificultar que executin les mesures necessàries per millorar l'estat de les seves infraestructures.

Un cop entrat en vigor aquest Decret Llei, no s’iniciaran nous procediments sancionadors per excés de dotacions màximes per a abastament de poblacions en sequera ni prosseguirà la tramitació dels expedients sancionadors iniciats per a aquest incompliment.