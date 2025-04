El Govern aixeca les restriccions per sequera

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha anunciat, en una visita a l’embassament de Sau (Osona), que el proper dimarts el Govern donarà un pas més en la desescalada de limitacions d’aigua per sequera. “Feia tants mesos que esperàvem veure el pantà de Sau amb aquesta imatge i amb aquest nivell en l’embassament. Avui sí que ja podem dir que aixequem les limitacions de l’ús d’aigua en els embassaments Ter Llobregat", ha afirmat Paneque. La consellera ha explicat que l’acord s’ha pres durant la reunió del govern a la Vall de Núria.

La consellera ha afirmat: “Permeteu-me que faci un petit repàs d’aquests últims mesos hem viscut una sequera; de fet no l’abandonem del tot, hem anat encadenant fins a 56 mesos de sequera; el període més gran de sequera dels últims 200 anys a Catalunya; 56 mesos per sota de la mitjana de pluviometria que teníem registrada a Catalunya. Recordo que es va activar el setembre del 2021 quan els nivells estàvem al 70% es va començar a aplicar el pla de sequera en la limitació dels consums i amb l’increment progressiu d’aigua desalada i aigua regenerada. Des de principis de març amb les pluges hem passat del 31 el 64% de capacitat en els embassaments. Tenim un increment de reserves superiors 230 hm³ i en els propers dies encara veurem increment d’aquest volum d’aigua perquè els rius encara baixen alts”.

La consellera ha recordat que el Govern “hem volgut aplicar una nova estratègia una nova concepció del cicle de l’aigua i continuarem treballant per anar desenvolupant aquelles actuacions que ja tenim previst en el full de ruta perquè en els propers mesos i anys pogués dir que Catalunya està lluny de la sequera i de la dependència pluviomètrica”. Ha recordat que les inversions previstes pel 2025 “ens han de permetre una dotació de 31 hm³ addicionals”.

La consellera ha recordat que “aquestes pluges han beneficiat alguns dels sistemes, però no tant d’altres com Siurana i Riudecanyes on la pujada ha estat més modesta. En el sistema Ter Llobregat amb més de 6 milions de persones s’ha acordat i el CIS ratificarà la no limitació dels usos d’aigua en aquest sistema i passem a la fase de prealerta. Des del desembre del 2021 que es trobava en aquesta situació d’alerta. Amb aquest escenari recuperem la normalitat en els usos d’aigua sense restriccions ambientals ni agrícoles.”

Amb tots els canvis proposat, de les 18 unitats d’explotació a Catalunya, 14 d’elles estan ara en situacions en escenaris on no s’apliquen restriccions de l’aigua, un fet que s’ha analitzat aquests dies a la Vall de Núria, ha explicat Paneque.

Pel que fa a les dessalinitzadores, continuaran amb l’activitat en un 90%. La consellera ha indicat: “Penseu que tots aquests mesos han estat actuant al 100% de la seva capacitat. Això ho fem primer per respectar els acords de la taula del Ter i, per tant, el 2024 estat de 91 hm³, quatre menys dels del 2023”. També s’ha anat reunint aquesta setmana les comissions de desembassament que són les que ajusten el rec agrícola i les millores de les reserves ens permeten incrementar les dotacions d’aigua sobretot pel rec i molt millor per a les comunitats de regants i el sector primari els dos últims anys.

Les obres previstes, a bon ritme

El Govern segueix treballant en les actuacions previstes per aquest 2025 amb l’objectiu d’incrementar en 31 hm³ la garantia d’aigua. De moment, una de les actuacions previstes ja està en servei, concretament l’aportació d’aigua depurada de Figueres fins al riu la Muga a Pont de Molins, que té una capacitat d’aportar 3 hm³/any. En aquest àmbit, també estan finalitzant les obres per a posar en servei