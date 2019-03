El PDU analitzarà cadascun dels sectors classificats com a urbanitzables de les comarques gironines i proposarà, si cal, l’estratègia més adequada. Cada estratègia es traduirà legalment en normes, directrius o recomanacions que els municipis hauran de complir.

Es consideraran factors d’insostenibilitat la llunyania dels nuclis urbans, la baixa densitat, la desproporció amb el teixit urbà o la inadequació dels terrenys per raons topogràfiques, de risc, d’incompatibilitat amb el règim de protecció sectorial o d’impacte ambiental elevat. En el cas del litoral també es tindrà en compte l’impacte paisatgístic, d’acord amb la legislació de costes.

L'anàlisi de cada sector urbanitzable tindrà en compte el compliment de tres tipus de criteris:

1. Criteris territorials: si respecta l’estratègia de creixement que marca per aquell municipi el Pla territorial parcial de les Comarques Gironines , aprovat el 2010 per orientar el desenvolupament urbanístic i territorial de la demarcació.

2. Criteris urbanístics: si se situa a continuació del nucli urbà o si el terreny té pendent.

3. Criteris sectorials: si respecta la normativa de protecció ambiental i de riscos naturals o tecnològics, així com la Llei de Costes.

El document d’avanç del PDU detallarà quants i quins àmbits es revisaran de les comarques gironines. En principi, es preveu examinar-ne més de 263. “Abordarem allà on hi ha problemes i on es reactiven els projectes” de construcció, ha afegit Calvet. La tramitació del PDU s’acompanyarà de la creació d’una comissió de seguiment integrada tant pels ajuntaments de la costa de Girona com per representants del teixit social.