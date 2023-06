El Centre d’Estudis del Mar de Sitges fa 40 anys

Al llarg d’aquests 40 anys s’ha consolidat com un espai fonamentat en el treball de qualitat, basat en la pedagogia activa, l’observació, la participació i la relació a favor del medi ambient. Una qualitat que queda acreditada pel fet que, cada curs escolar, més de 10.000 alumnes de l’educació infantil fins al batxillerat passen per les seves instal·lacions.

La tasca del CEM es veu afavorida per la ubicació privilegiada de l’equipament, al passeig Marítim de Sitges, arran de la platja —que funciona com una aula més del centre—, just al davant d’una de les praderies de posidònia més ben conservades del nostre litoral. Dins l’Espai Marí Costes del Garraf (EMCG), de la xarxa Natura 2000 de la Unió Europea, i a tocar de l’Espai Natural dels Colls i Miralpeix (PEIN). A més, ens trobem en una zona de migració de grans cetacis, com ara el rorqual comú i diferents espècies de dofins.

Els serveis del CEM es complementen amb una important oferta cultural per al públic adult i les famílies, en cap de setmana i durant els mesos d’estiu, en la qual destaquen l’audiovisual 3D “Experiència Posidònia” i l’exposició Espai Marí Costes del Garraf. Justament, arran del seu aniversari, el CEM ha endegat un procés de reflexió que vol replantejar el seu àmbit expositiu per fer-lo més innovador i participatiu.

En la mateixa línia de modernització, el CEM aposta avui per l’obertura a la ciutadania, i participa en diversos projectes, com ara la iniciativa promoguda per l’institut de Ciències del Mar del CSIC Platges del CEM, a través de la plataforma de ciència ciutadana Minka. També es promou el projecte Posidònia Costes del Garraf, l’objectiu del qual és crear dues estacions de seguiment de la praderia de posidònia situada davant del port de Vilanova i la Geltrú, a 20 metres de profunditat, en col·laboració amb la Federació Catalana d’Activitats Subaquàtiques (FECDAS). El CEM també organitza activitats divulgatives i de recollida de deixalles a les platges de la Barra, Terramar, les Anquines i el Cellerot de Sitges per tal de donar visibilitat a la greu problemàtica de les deixalles marines.

Els reptes que cal afrontar per garantir la sostenibilitat del medi marí i del litoral són molts i diversos: adaptar-se als impactes del canvi climàtic, pal·liar la crisi de biodiversitat, afrontar el problema dels microplàstics, o consolidar un sistema pesquer sostenible.

El CEM compleix 40 anys de treball en aquesta línia i esperem que en pugui complir molts més.

