L'espai renaturalitzat de la Platja Llarga de Vilanova i la Geltrú compta, des del passat cap de setmana, amb un servei d'informadors i un horari d'obertura al públic. Aprofitant la celebració del Dia Mundial del Medi Ambient el 5 de juny, la regidora d'Emergència Climàtica i espais naturals, Iolanda Sánchez, ha visitat l'espai per explicar als mitjans el projecte dels espais blaus, de recuperació i renaturalització de platges com la del Far, de Ribes Roges i la Platja Llarga.

“Per a nosaltres la Platja Llarga és, a part d'un espai natural que hem recuperat, un símbol de les solucions basades en la natura per lluitar contra els efectes del canvi climàtic”, ha dit la regidora, que ha afegit que encara som a temps de revertir alguns efectes del canvi climàtic: “la Platja Llarga és un espai que va ser degradat, va ser un abocador de deixalles, de restes d'obra, va ser un símbol de l'especulació, i va ser un compromís d'aquest ajuntament recuperar-la com a espai natural”.

En aquest sentit, Iolanda Sánchez ha destacat la “valentia política d'aquell moment, però també la valentia ciutadana, perquè hem de reconèixer el treball que van fer les entitats ecologistes del moment, l'APMA, i com ens ajuden actualment des de La Foixarda o Arba Litoral per observar i mantenir aquest espai naturalitzat”.

Les obres executades des de l'agost de 2023 han estat possibles gràcies al suport de l'Agència Catalana de l'Aigua, la Diputació de Barcelona i el projecte europeu SCORE. Aquest darrer ha permès sensoritzar l'espai i estudiar-lo com a zona inundable, destacant-ne els alts valors ambientals i la importància de la seva preservació. La recuperació de la Platja Llarga com a zona humida litoral contribueix no només a afavorir la biodiversitat, sinó també a protegir infraestructures vulnerables, com el tren i el càmping, davant els impactes creixents del canvi climàtic a la costa.

Ara la Platja Llarga és un laboratori viu que ha de permetre aprendre sobre la natura que ens envolta, sobre la restauració ambiental, i fer proves de projectes d'adaptació al canvi climàtic, com la darrera bassa que s'acaba de construir o els sensors que s'estan col·locant.

Des del passat cap de setmana l'espai recuperat ja compta amb un horari d'obertura (de 9.30 a 19 h) i un servei d'informadors ambientals, que estarà disponible tots els caps de setmana de l'any per atendre els visitants.

Els visitants podran veure les basses d'aigües freàtiques, que afavoreixen la biodiversitat, així com la caseta informativa, un espai per a la divulgació, per al coneixement i per a l'educació ambiental que, com ha explicat la regidora, “també serà utilitzat per la comunitat de veïns del Prat de Vilanova, i ha de ser un espai obert a la ciutadania”.

Aquesta caseta, que disposa d'una pèrgola amb plaques fotovoltaiques per generar i subministrar energia elèctrica, és un equipament de suport que farà les funcions de centre d'interpretació, un espai d'uns 50 metres quadrats amb oficina i aula polivalent amb capacitat per a 25-30 persones, que alberga una exposició sobre els valors mediambientals de la Platja Llarga.

Per protegir l'espai natural i evitar usos que en puguin perjudicar la recuperació —com el vandalisme o la presència d'animals domèstics que interfereixen en la introducció d'espècies—, l'accés a l'itinerari interior entre la caseta informativa i l'edifici d'habitatges estarà restringit als caps de setmana i alguns matins.

La resta de la Platja Llarga es mantindrà oberta de manera permanent per als vianants. A més, s'ha habilitat un camí paral·lel a la via del tren que recorre tot l'espai, des del carrer del Joncar fins a l'extrem de la platja, i que permet fer un itinerari circular de tornada pel litoral.

El 28 de juny es farà la primera visita guiada a la Platja Llarga.