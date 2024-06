Un bicibús és un grup de nens que van en bicicleta fins a l'escola acompanyats pels familiars seguint un recorregut amb parades i horaris preestablerts. Sorgit inicialment a l'any 1998 a Brecht, Bèlgica, aquesta pràctica es va popularitzar a l’any 2021 quan una iniciativa de Barcelona es va viralitzar a Internet. L'informe, elaborat pels investigadors del grup BCN City Lab de l'ICTA-UAB, analitza les iniciatives de bicibús existents mitjançant entrevistes amb els impulsors de 93 rutes de bicibús a 8 països i en recull les característiques, diversitat, motivacions, efectes i sostenibilitat a al llarg del temps.

Els resultats mostren que el 94% dels participants considera el bicibús com una forma d'activisme, i en destaca el paper que té en la promoció de canvis sistèmics en el transport i en la seguretat viària que afavoreixin ciutats més segures per a la infància. La seguretat constitueix la preocupació primordial, ja que el 92% dels enquestats se senten insegurs quan circulen amb bicicleta fins a l'escola sense la protecció del grup. La inexistència d'infraestructures adequades i el trànsit elevat a les ciutats en són alguns dels motius.

De l'enquesta se'n desprèn que el 67 % dels participants són nens de tots els gèneres, i la mitjana d'edat se situa als 8 anys. Tot i que hi ha rutes multitudinàries, els grups estan formats per unes 17 persones (amb 10 nens i 7 adults de mitjana). De mitjana, les rutes s'organitzen un cop la setmana, amb un recorregut d'entre 1 i 2 quilòmetres per la calçada que es cobreix en 20 minuts. Per gènere, el 47% són nenes. La inseguretat expressada pels enquestats pel que fa a les rutes escolars habituals explicaria el motiu pel qual el 37% dels participants del bicibús són progenitors que acompanyen els fills. Consideren que, en cas d'existir, els carrils bici són molt estrets, requereixen una certa habilitat per circular-hi i les interseccions són perilloses perquè els vehicles no respecten les bicicletes. Més de la meitat considera que les instal·lacions d'aparcament de bicicletes són un obstacle que dificulta la participació en aquesta iniciativa.

«Inicialment concebuts per protegir els nens del trànsit, han evolucionat vers una celebració de la bicicleta i una reivindicació a favor de ciutats més acollidores per a la infància. Han demostrat que són una manera efectiva de promoure la visibilitat dels ciclistes als carrers i fomentar un sentit de comunitat», explica Jordi Honey-Rosés, investigador de l'ICTA-UAB i responsable de l'estudi.

Tot i que els resultats de l'enquesta mostren un creixement significatiu en l'adopció dels bicibusos, també destaquen desafiaments futurs quant a la viabilitat a llarg termini. Actualment, la majoria dels esforços estan impulsats i finançats per líders individuals, fet que planteja interrogants sobre la seva sostenibilitat institucional a llarg termini. Per això, l'estudi destaca la necessitat d'un suport governamental i financer més gran per integrar els bicibusos de manera més formal dins dels sistemes de transport escolar. Tot i això, els investigadors adverteixen sobre l'equilibri delicat entre el suport institucional i la participació activa dels pares i grups d'activistes ciclistes.

«El bicibús és més que un mitjà de transport. És una declaració de principis sobre la importància de la mobilitat sostenible i la seguretat dels nostres infants. I esperem que aquest estudi serveixi com una crida a l'acció perquè comunitats i governs d'arreu donin suport i expandeixin aquesta iniciativa transformadora», conclou Honey-Rosés.



Referencia al document

Simón-i-Mas, G., Martín, S., Honey-Rosés, J. (2024). A Global Survey of Bike Bus Initiatives. Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals de la Universitat Autònoma de Barcelona (ICTA-UAB). City Lab Barcelona.URL: https://ddd.uab.cat/record/283387