El 2024 va ser el primer any natural a superar el 1,5 °C

Els signes inequívocs del canvi climàtic antropogen van batre tots els rècords el 2024, i algunes de les seves conseqüències seran irreversibles durant segles o fins i tot mil·lennis, segons un nou informe de l'Organització Meteorològica Mundial (OMM). En aquesta publicació també es posen en relleu les desmesurades pertorbacions econòmiques i socials fruit de les condicions meteorològiques extremes.

A l'informe de l'OMM sobre l'estat del clima mundial es va confirmar que el 2024 va ser, probablement, el primer any natural a superar en més de 1,5 °C el valor de referència de l'era preindustrial, atès que la temperatura mitjana mundial a prop de la superfície va estar 1,55 ± 0,13 °C per sobre de la mitjana del període 1850-1909. Es tracta de l'any més càlid des que es van començar a registrar els valors de temperatura fa 175 anys.

En aquest informe de l'OMM s'evidencia que:

- la concentració atmosfèrica de diòxid de carboni (CO 2 ) ha assolit els nivells més alts dels darrers 800 000 anys;

- a escala mundial, cada un dels darrers deu anys ha estat un dels deu anys més càlids mai registrats;

- el contingut calorífic dels oceans ha marcat un nou màxim històric en cadascun dels darrers vuit anys;

- les 18 extensions del gel marí àrtic més baixes de les que es té constància s'han produït en els darrers 18 anys;

- les tres extensions del gel antàrtic més reduïdes han tingut lloc en els darrers tres anys;

- la major pèrdua triennal de massa glacera mai registrada correspon als tres darrers anys;

- el ritme d'augment del nivell del mar s'ha duplicat des que es van començar a fer mesuraments satel·litals.

Els senyals d'auxili del nostre planeta es multipliquen, però en aquest informe es demostra que encara és possible limitar l'augment de la temperatura mundial a llarg termini a 1,5 graus Celsius. Nacions Unides, António Guterres. "Sobrepassar en un any concret el llindar d'escalfament de 1,5 ºC no suposa que sigui impossible assolir els objectius de limitació de l'augment de la temperatura a llarg termini establerts en virtut de l'Acord de París, però és una crida d'atenció que ens adverteix de riscos creixents per a les nostres vides, per a les nostres economies i per al planeta", ha afirmat.



Segons l'informe, l'escalfament global a llarg termini, estimat mitjançant una sèrie de mètodes, actualment es xifra en un valor comprès entre 1,34 i 1,41 °C respecte a la referència del període 1850-1900, encara que s'han de prendre en consideració els intervals d'incertesa associats a les estadístiques de la temperatura mundial.

Un equip de l'OMM format per experts de tot el món està estudiant la qüestió en profunditat per garantir un seguiment coherent i fiable de l'evolució a llarg termini de la temperatura mundial, d'acord amb la tasca del Grup Intergovernamental d'Experts sobre el Canvi Climàtic (IPCC). Amb independència de la metodologia utilitzada, cada fracció de grau d'escalfament és important i multiplica els riscos i costos per a la societat.

Les temperatures mundials sense precedents observades el 2023, i els valors de les quals es van superar el 2024, es van deure principalment a l'augment continu de les emissions de gasos d'efecte hivernacle, combinat amb la transició d'un episodi de La Niña (que exerceix un efecte de refredament) a un episodi d'El Niño (que exerceix un efecte d'El Niño). Tal com s'apunta a l'informe, altres factors poden haver contribuït als inesperats i inusuals increments bruscos de la temperatura, com ara canvis al cicle solar, una erupció volcànica massiva i una disminució dels aerosols que ajuden a refredar l'atmosfera.

Les temperatures només són una petita part d'un escenari molt més ampli. "Les dades del 2024 mostren que els nostres oceans van continuar escalfant-se i el nivell del mar va continuar pujant. La criosfera —és a dir, les parts congelades de la superfície terrestre— s'està fonent a un ritme alarmant: les glaceres no deixen de retrocedir i el gel marí de l'Antàrtida va aconseguir les seves conseqüències. s devastadores a tot el món", va dir Celeste Saulo.

Ciclons tropicals, crescudes, sequeres i altres perills van provocar el 2024 el nombre més gran de nous desplaçats dels últims 16 anys, van contribuir a agreujar les crisis alimentàries i van ocasionar quantioses pèrdues econòmiques.

"En resposta, l'OMM i la comunitat mundial redoblen esforços a fi de potenciar els sistemes d'alerta primerenca i els serveis climàtics i, així, afavorir la resiliència de les instàncies decisòries i la societat en general davant els fenòmens meteorològics i climàtics extrems. Encara que s'estan aconseguint progressos en aquest sentit, hem de fer-ho més i fer-ho més ràpid." o Celeste Saulo.

La inversió en serveis meteorològics, hidrològics i climàtics és més important que mai per afrontar els reptes i construir comunitats més segures i resilients, va subratllar.

L´informe s´ha elaborat a partir de contribucions científiques dels Serveis Meteorològics i Hidrològics Nacionals, els Centres Regionals sobre el Clima de l´OMM, associats de les Nacions Unides i desenes d´experts. Inclou requadres dedicats al monitoratge de la temperatura mundial per supervisar el compliment de l'Acord de París i afavorir la comprensió de les anomalies de temperatura el 2023 i el 2024. Així mateix, inclou suplements sobre serveis climàtics i sobre episodis meteorològics extrems.

La publicació, que forma part d'una sèrie d'informes científics de l'OMM que té com a objectiu fonamentar els processos decisoris, s'ha presentat en vigílies del Dia Meteorològic Mundial (23 de març), el Dia Mundial de l'Aigua (22 de març) i el Dia Mundial de les Glaceres (21 de març).

Principals indicadors

Diòxid de carboni atmosfèric

La concentració atmosfèrica de CO 2 , així com també les de metà (CH 4 ) i d'òxid nitrós (N 2 O), han assolit els nivells més alts dels darrers 800.000 anys.

El 2023 —últim any per al qual es disposa de xifres anuals consolidades a escala mundial— les concentracions de CO 2 van ser de 420,0 ± 0,1 parts per milió (ppm), 2,3 ppm més que el 2022 i un 151% més que el nivell de l'era preindustrial (1750). Un valor de 420 ppm correspon a 3276 Gt, és a dir, 3276 bilions de tones de CO 2 a l'atmosfera.

Les dades en temps real obtingudes de determinats emplaçaments indiquen que les concentracions d'aquests tres gasos, els més abundants a l'atmosfera, van continuar augmentant el 2024. El diòxid de carboni roman a l'atmosfera durant generacions i hi reté la calor.

Temperatura mitjana mundial a prop de la superfície

El 2024 es va batre el rècord de temperatura. A més, cadascun dels darrers deu anys (2015-2024) va ser un dels deu anys més càlids dels que es té constància.

La temperatura sense precedents del 2024 es va veure impulsada per un intens episodi d'El Niño, que va assolir el seu punt àlgid a principis d'any. En tots i cadascun dels mesos compresos entre el juny del 2023 i el desembre del 2024, les temperatures mitjanes mensuals del planeta van superar tots els registres mensuals anteriors al 2023.

Les concentracions rècord de gasos d'efecte hivernacle van ser el principal motor de l'augment de la temperatura, mentre que el pas de l'episodi del Nen a l'episodi del Nen va tenir una influència menor.

Contingut calorífic dels oceans

Al voltant del 90% de l'energia acumulada al sistema Terra per causa dels gasos d'efecte hivernacle s'emmagatzema a l'oceà.

El 2024, el contingut calorífic dels oceans va assolir el nivell més alt des que es van començar a efectuar observacions d'aquesta variable fa 65 anys. I en cadascun dels darrers vuit anys s'ha establert un nou rècord. El ritme d'escalfament dels oceans en els dos darrers decennis (2005-2024) duplica amb escreix l'observat durant el període 1960-2005.

L'escalfament dels oceans degrada els ecosistemes marins, contribueix a la pèrdua de biodiversitat i redueix la capacitat de les aigües per actuar com a embornal de carboni. A més a més, intensifica les tempestes tropicals i agreuja l'augment del nivell del mar, sense oblidar que és irreversible durant segles o mil·lennis. Segons les projeccions climàtiques, l'escalfament dels oceans continuarà almenys durant la resta del segle XXI, encara que s'aconsegueixin escenaris de baixes emissions de carboni.

Acidificació dels oceans

L'acidificació de la superfície oceànica continua, com demostra la disminució constant del pH mitjà mundial de la superfície dels oceans. Els descensos regionals més marcats es van produir a l'oceà Índic, l'oceà Austral, la zona oriental del Pacífic equatorial, la zona septentrional del Pacífic tropical i determinades regions de l'oceà Atlàntic.

Ja s'han observat clarament els efectes de l'acidificació dels oceans a l'extensió dels hàbitats, la biodiversitat i els ecosistemes, i tant els esculls de corall com la producció alimentària fruit de l'aqüicultura i la pesca de marisc s'han vist afectades.

Les projeccions indiquen que l'acidificació dels oceans continuarà augmentant al llarg del segle XXI, i el ritme dependrà de les emissions futures. Els canvis en el pH de les capes profundes dels oceans són irreversibles a escales temporals de l'ordre de segles o mil·lennis.

Nivell mitjà del mar a escala mundial

El 2024, el nivell mitjà del mar a escala mundial va ser el més alt des que es van començar a obtenir mesures satelitales el 1993, i la taxa d'augment observada entre el 2015 i el 2024 va duplicar la registrada entre el 1993 i el 2002, en passar de 2,1 mm anuals a 4,7 mm anuals.

La pujada del nivell del mar té efectes en cadena que deterioren els ecosistemes costaners i la infraestructura litoral, i cal destacar les repercussions degudes a les inundacions i la intrusió salina que contamina les aigües subterrànies.

Balanç de masses de les glaceres

Entre el 2022 i el 2024 es va registrar el balanç triennal de masses de les glaceres més negatiu del que es té constància. Des del 1950, set dels deu anys amb els balanços de masses més negatius mai registrats s'han produït a partir del 2016.

Es van observar balanços de masses excepcionalment negatius a Noruega, Suècia, Svalbard i els Andes tropicals.

La reculada de les glaceres incrementa els perills a curt termini, soscava les economies, deteriora els ecosistemes i posa en perill la seguretat hídrica a llarg termini.

Extensió dels gels marins

Des que es van començar a fer mesuraments per satèl·lit, les 18 extensions mínimes dels gels marins de l'Àrtic més baixes de què es té constància s'han produït en els darrers 18 anys. Pel que fa a l'extensió dels gels marins a l'Antàrtida, els seus valors mínim i màxim anuals van ser, en tots dos casos, els segons més baixos mai registrats des que van començar les observacions el 1979.

L'any 2024, l'extensió mínima diària dels gels marins de l'Àrtic va ser de 4,28 milions de km2, la setena extensió més baixa en els 46 anys de dades satel·litàries. A l'Antàrtida, l'extensió mínima diària va ser la segona més baixa del registre satelital i, per tercer any consecutiu, no va superar els 2 milions de km2. Es tracta de les tres extensions mínimes del gel antàrtic més baixes registrades per satèl·lit.

Fenòmens extrems i els seus efectes

Els fenòmens meteorològics extrems esdevinguts el 2024 van provocar el nombre més elevat anual de nous desplaçats des del 2008, van comportar la destrucció d'habitatges, infraestructures crítiques, boscos i terres de cultiu i van comportar la pèrdua de biodiversitat.

A mitjan 2024, els efectes combinats de diverses pertorbacions —com el recrudiment dels conflictes, la sequera i els elevats preus dels aliments a nivell nacional— havien aguditzat les crisis alimentàries a 18 països.

Els ciclons tropicals van ser la causa de molts dels esdeveniments de més impacte del 2024, entre els quals cal destacar el tifó Yagi a Viet Nam, Filipines i el sud de la Xina.

A l'octubre, els huracans Helene i Milton van tocar terra a la costa oest de Florida (Estats Units) com a huracans de primer ordre i van ocasionar pèrdues econòmiques valorades en desenes de milers de milions de dòlars. Les excepcionals pluges i inundacions provocades per Helene van causar més de 200 víctimes mortals, el nombre més gran de morts per causa d'un huracà al territori continental dels Estats Units des del Katrina el 2005.

A l'oceà Índic, el cicló tropical Chido va causar víctimes i pèrdues econòmiques a l'illa francesa de Mayotte, Moçambic i Malawi. Només a Moçambic, va obligar unes 100.000 persones a abandonar casa seva.