Al febrer es va obrir una convocatòria internacional per reduir la contaminació acústica a la ciutat, el 85% de la qual la genera la mobilitat. El repte s’emmarca en la iniciativa Barcelona Innova LAB Mobility, l’impulsen la Fundació BIT Habitat i Fira de Barcelona i permetrà provar innovacions en un entorn real per millorar la mobilitat sostenible a la ciutat.

Els dos projectes guanyadors s’aplicaran com a proves pilot a partir del quart trimestre del 2025 i durant divuit mesos. Amb les dades que se n’obtinguin es podran localitzar els punts amb més contaminació acústica, així com el tipus de vehicles més sorollosos, i això permetrà implementar mesures per mitigar la contaminació acústica. Cada projecte rebrà 100.000 euros de finançament, al voltant d’un 70% del total del cost total.

Solucions guanyadores

El primer projecte guanyador és de l’empresa holandesa Sorama BV i té com a objectiu reduir la contaminació acústica urbana mitjançant solucions combinades, amb el sistema Loud Vehicle Detection, que utilitza càmeres acústiques i intel·ligència artificial per identificar vehicles que superin el llindar de soroll establert. El sistema recull dades en temps real i les mostra en panells led per fomentar un canvi de comportament.

Traffic-Noise, de les locals Bettair i Trafficnow, és el segon sistema triat per a les proves pilot. Ofereix una plataforma integrada que analitza i correlaciona en temps real el soroll i el trànsit urbà, combinant sensors acústics d’alta precisió, sistemes de visió artificial avançada i algoritmes predictius impulsats per intel·ligència artificial. La solució identifica les fonts de soroll, anticipa esdeveniments crítics i ajuda a avaluar l’impacte de les polítiques de mobilitat sostenible per millorar la planificació urbana.

El repte, dirigit a empreses, empreses emergents, universitats, centres de recerca, centres tecnològics, associacions i fundacions, va rebre una vintena de propostes, de les quals la gran majoria (14) eren internacionals.