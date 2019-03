Segons l'informe, un vehicle elèctric produeix, en tot el cicle de vida, entre un 17 i un 30 % menys emissions que un vehicle de gasolina o gasoil. L'informe també destaca que a mesura que les renovables guanyin pes en l'electricitat produïda a Europa, les emissions totals d'un vehicle que fa servir combustibles fòssils encara es podrien retallar un 73% l'any 2050.

Més qualitat de l'aire

De cara a la qualitat de l'aire, els vehicles elèctrics també surten guanyadors, perquè no emeten contaminants en el lloc on circulen. Això és especialment important a les ciutats. Tot i així, l'informe recorda que tots els vehicles produeixen contaminació, degut al les partícules que arrenquen del ferm i les que deixen anar pel desgast dels pneumàtics i dels frens.

En canvi, els vehicles elèctrics poden contribuir a reduir de manera molt notable la contaminació acústica, que a Europa està generada bàsicament pel trànsit.

És en el procés de fabricació on el vehicle elèctric hi surt perdent. L'informe apunta que l'impacte en els ecosistemes i en la contaminació es deu, sobretot, a l'extracció i processament de metalls com coure, níquel i altres. Això es podria minimitzar, afirma, amb l'economia circular, que promou el reciclatge i la reutilització, sobretot de bateries.

Un altre informe de l'EEA avalua l'impacte del transport en general en el clima i en la contaminació. Segons els dades aportades, les emissions de gasos d'hivernacle degudes al transport s'han incrementat a la Unió Europea des del 2014. I les dades preliminars del 2017 apunten que es troben un 28% per sobre dels nivells del 1990.

La mitjana d'emissions de diòxid de carboni per passatger van augmentar un 0,4% el 2017. És la primera vegada que passa des que es va començar a calcular l'any 2010. En canvi, les emissions dels nous vehicles lleugers segueixen disminuint.

Per primer cop des que es tenen dades, el 2017 es van vendre més vehicles de gasolina que dièsel -un 53% contra un 45%. Tot i així, els dièsel encara dominen i el 67% del combustible que es va vendre va ser gasoil.

La venda de vehicles elèctrics va augmentar molt, un 51%, però segueix sent un percentatge petit: el 0,6% de totes les matriculacions. Els híbrids endollables representen un 0,8%, tot i que les vendes van augmentar un 35% el 2017.

L'ús d'energies renovables en el transport encara és petit: un 7,2%, lluny del 10% que s'hauria d'assolir el 2020. Només dos països, Àustria i Suècia, ja ho han aconseguit. Una de les raons pot ser que l'ús de biocombustibles obtinguts directament de conreus s'ha anat abandonant, degut a les repercussions que tenien en l'agricultura i en el preu dels aliments.

L'informe remarca que el transport segueix sent un important problema per a la contaminació, tant atmosfèrica com acústica. Òxids de nitrogen i partícules són els principals contaminants que produeix el sector.