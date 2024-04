Es preveu aprovar inicialment el nou PMU 2025-2030 a finals d’any.

La primera sessió ha estat amb els membres del Pacte per la Mobilitat, per analitzar els eixos i els objectius de partida d’aquest document que ha d’orientar les polítiques de mobilitat de la ciutat durant els propers anys. Els representants de les 170 entitats que formen part del pacte han analitzat la diagnosi de l’estat de la mobilitat a la ciutat a partir dels indicadors del PMU 2019-2024, i s’han validat els eixos del nou pla i els objectius per a cadascun dels eixos.

En marxa el procés participatiu del nou Pla de Mobilitat Urbana 2025-2030.



Entre abril i juny es farà la primera fase de debat del procés participatiu, i dues sessions obertes a la ciutadania.



El procés es podrà seguir des de https://t.co/d6ttz6jSrG.



Un procés participatiu amb múltiples mirades

Entre els mesos d’abril i juny es desenvoluparà la primera fase del debat del procés participatiu, amb reunions per analitzar diferents aspectes de la mobilitat barcelonina. Hi participaran membres del Pacte per la Mobilitat i persones i entitats de consells sectorials, col·lectius específics (representants dels infants, dones, comunitat educativa, etc.) i agents de districte vinculats als àmbits que són objecte del debat. Les línies temàtiques seran les següents:

Mobilitat i accessibilitat

Mobilitat i gènere

Mobilitat i sostenibilitat

Mobilitat escolar

Mobilitat laboral i educativa

Mobilitat sanitària

Mobilitat turística

Mobilitat de mercaderies i serveis

Mobilitat metropolitana

També es faran dues sessions obertes a la ciutadania, i tot el procés es podrà seguir a través de la plataforma decidim.barcelona (documentació, convocatòries de sessions, actes de les reunions, propostes recollides i informes de retorn).

Es preveu que el retorn i l’avaluació de les propostes finals tingui lloc a partir del tercer i del quart trimestre del 2024 i que l’aprovació inicial es faci a finals del 2024.

Un model de mobilitat segur, un transport públic millor i menys dependència del cotxe

La diagnosi prèvia del nou PMU ha recollit els principals reptes que s’han d’abordar els anys vinents i determina tres línies estratègiques: establir un model de mobilitat en superfície segur, eficient i sostenible; assolir un sistema de transport públic que capti més viatgers del vehicle privat, i reduir la dependència del cotxe o la moto.

D’acord amb aquestes línies, la proposta de partida es basa en els factors següents: