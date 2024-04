FedEx Express Europa i EIT Climate-KIC han seleccionat els projectes de Cornellà de Llobregat i Santa Coloma de Gramenet (Espanya), Lisboa (Portugal), Utrecht (Països Baixos) i Liverpool (Regne Unit) per rebre finançament econòmic en la segona edició del Desafiament de Mobilitat de Ciutats Sostenibles (Sustainable Cities Mobility Challenge). La iniciativa, llançada i coordinada per EIT Climate-KIC, principal agència i comunitat d’innovació climàtica d’Europa, s’ha finançat, per segon any, a través de la Charities Aid Foundation (CAF) America, gràcies a una subvenció de FedEx.

Aquesta iniciativa es va establir per finançar fins a cinc projectes que advoquin per la transició cap a un transport més net, més ecològic i més centrat en les persones. En aquest sentit, se’n va fer partícips tots els ajuntaments, municipis o institucions locals dels estats membres de la UE, els països associats a Horitzó Europa, el Regne Unit i Suïssa, per presentar propostes que s’alineïn amb l’agenda climàtica d’Europa.

Emilia Briones Matamales, tinenta d’alcalde i regidora de Presidència i Seguretat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, ha comentat: «Cornellà de Llobregat aprofita amb entusiasme l’oportunitat que li brinda el desafiament per la mobilitat, que ens permet millorar els nostres ‘itineraris climàtics’. Amb aquest finançament, avancem cap al foment d’estils de vida locals més saludables, la promoció de la sostenibilitat i l’enriquiment de la nostra comunitat.»

D’altra banda, l’alcaldessa de Santa Coloma de Gramenet, Nuria Parlón, ha comentat: «Des de Santa Coloma donem suport al projecte Sustainable Cities Mobility Challenge 2024, Cycling Lab, amb l’objectiu de promoure i empoderar més persones, especialment mares i infants, a fer servir la bicicleta com a mitjà de transport sostenible, respectuós amb el medi ambient i que contribueix a millorar la salut, la qualitat de vida i l’autonomia de la ciutadania. Aquest és un exemple més del nostre compromís ferm per un model de ciutat igualitària, sostenible i segura, i que està fortament implicada en la lluita contra els efectes de la crisi climàtica que vivim.»

EIT Climate-KIC ha rebut un total de gairebé 100 projectes enfocats en el potencial d’impacte ambiental i social positiu, aprenentatge i replicabilitat. La subvenció, patrocinada per FedEx, és d’un total de 365 mil euros, i es repartirà entre les cinc ciutats elegides amb unes quantitats que oscil·laran entre els 65.000 i els 85.000 euros.

«El suport per millorar la sostenibilitat i l’equitat dels sistemes de transport arreu del món continua sent una àrea d’enfocament de la nostra plataforma d’RSC, FedEx Cares. El que és fantàstic d’aquest desafiament és que, juntament amb EIT Climate-KIC, ajudem les ciutats a fer realitat plans, per modestos que siguin, les apropem un pas més als seus objectius climàtics i contribuïm a les ambicions climàtiques més àmplies del territori europeu», va comentar Wouter Roels, SVP Marketing Operations and Customer Experience de FedEx Express Europa.

«A través del Desafiament de Mobilitat de Ciutats Sostenibles, donem suport a les ciutats perquè prenguin mesures audaces per assolir les seves ambicions climàtiques. Aquestes iniciatives pilot serveixen com a bancs de proves on la innovació, la col·laboració i l’experimentació convergeixen per catalitzar el canvi transformador al cor de les comunitats. Estem encantats d’associar-nos amb les ciutats seleccionades mentre redefineixen els seus sistemes de mobilitat per millorar la vida diària dels seus ciutadans», va comentar Kirsten Dunlop, CEO d’EIT Climate-KIC.

Quatre dels projectes guanyadors provenen de municipis compromesos amb NetZeroCities, una iniciativa coordinada per EIT Climate-KIC i finançada pel programa marc Horitzó 2020 per aconseguir 100 ciutats europees intel·ligents i climàticament neutres d’aquí al 2030. El codesenvolupament i la coordinació del Desafiament de Mobilitat de Ciutats Sostenibles, juntament amb FedEx, estimulen encara més les ambicions i les oportunitats perquè les ciutats descarbonitzin el transport, millorin la qualitat de l’aire local i construeixin comunitats més resilients al clima.

L’edició anterior del desafiament va donar suport a les ciutats de Hackney (Regne Unit), Espoo (Finlàndia), Olot (Espanya) i Karasu (Türkiye) amb subvencions de fins a 70.000 dòlars (65.000 euros).