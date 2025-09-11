Comença la instal·lació dels nous contenidors a Sant Cugat del Vallès

L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha iniciat el procés de substitució dels contenidors de residus.
Els treballs, que tindran una durada aproximada de 3 mesos, serviran per col·locar un total de 3.000 contenidors nous -450 més dels que hi havia fins ara- amb l’objectiu de reforçar la recollida selectiva i millorar la sostenibilitat en la gestió.
Els contenidors són fets amb materials reciclats (plàstic i ferro) i compten amb palanques de mà i de peu a totes les fraccions. Porten incorporat el lema “+Neteja x Sant Cugat. Reduïm, Separem, Estalviem”.
D’altra banda, a finals d’agost l’Ajuntament va començar les obres per eliminar els contenidors soterrats del municipi. Es preveu que abans de finalitzar l’any finalitzin aquests treballs.
En paral·lel, abans d’acabar el 2025 també s’implantarà el nou sistema de recollida de cartró comercial porta a porta de les cinc fraccions i també s’instal·laran al nucli antic unes plataformes mòbils de recollida selectiva que es col·locaran i retiraran diàriament en unes hores determinades. Aquest sistema de recollida també facilitarà que les plataformes estiguin en bones condicions de neteja.
El nou sistema de neteja i recollida de residus, en marxa
La distribució dels nous contenidors és un pas més en el procés d’implementació del nou sistema de neteja i recollida de residus.
Paral·lelament, l’Ajuntament ja està incorporant progressivament la nova maquinària del servei, que previsiblement al proper mes de març ja estarà 100% operativa.
D’altra banda, un equip d’informadors resoldran dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi a partir del mes d’octubre.
+Neteja x Sant Cugat: un nou servei adequat a les necessitats del municipi
El nou servei, que ha augmentat el pressupost de 8 a 13M anuals, incorpora importants millores: més efectius, majors freqüències de neteja i de recollides selectives i maquinària més eficient.
Cal recordar que el nou sistema de recollida i neteja s’emmarca en el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència Finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.