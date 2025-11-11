Són algunes de les novetats del nou servei de neteja i recollida de residus, que ja s'ha posat en marxa amb el desplegament dels nous contenidors
La implementació del nou servei de neteja i recollida de residus ja s’està fent notar a Sant Cugat amb l’estrena dels nous contenidors, l’augment de la freqüència de neteja i l’arribada de la nova maquinària, així com l’inici de l’eliminació dels contenidors soterrats. A partir de l’1 de desembre, però, es posaran en marxa dues de les principals novetats: la recollida comercial porta a porta i el desplegament de plataformes mòbils al centre del municipi.
Les plataformes mòbils s’instal·laran cada tarda en diferents punts del centre amb vehicles elèctrics, perquè el veïnat hi pugui dipositar les cinc fraccions de residus (orgànica, resta, paper, vidre i envasos). A primera hora de la nit, aquestes plataformes es retiraran per deixar l’espai lliure. Segons ha explicat la tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraira, aquest nou sistema “vol facilitar la vida al veïnat i als comerços, acostant el servei i fent més fàcil la recollida selectiva”. L’Ajuntament preveu que, una vegada es posi en marxa aquest servei, la ciutadania es pugui familiaritzar amb el funcionament de les plataformes en “dues setmanes” gràcies al suport d’informadors que ajudaran en el procés.
Paral·lelament, es desplegarà la recollida porta a porta comercial, que s’iniciarà al centre i s’ampliarà progressivament a altres zones del municipi. La segona fase d’aquest sistema s’activarà l’1 de febrer de 2026 i arribarà a tots els comerços de la ciutat.
Millorar la neteja i les dades de reciclatge
Segons l’Ajuntament, l’objectiu d’aquestes millores és cobrir les necessitats actuals de Sant Cugat i dels nous barris. Per fer-ho possible, el pressupost s’ha augmentat dels 8 als 13 milions d’euros anuals. L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha posat en valor aquest augment i ha assegurat que la ciutadania “ho notarà”.
Per la seva banda, Paraira ha subratllat que un dels reptes principals és millorar les dades de reciclatge, després d’uns anys d’estancament. “Tot i que reciclem bé, estem estancats, i el que necessitem és millorar aquestes dades. Si facilitem la vida a la ciutadania amb contenidors nous, més a prop i amb més serveis, estem convençuts que ens en sortirem”.
Altres millores
Durant el primer trimestre del 2026, el consistori té previst acabar d’aplicar la resta de millores del servei. Per una banda, es col·locaran 70 noves minideixalleries per substituir les que funcionen actualment. També es completarà l’arribada de la resta de la nova maquinària i s’augmentarà els punts de recollida d’oli de cuina, fins a arribar als 68 (8 vegades més que els actuals).
A les Planes, com ja es fa a Sol i Aire i Can Barata, s’instal·laran compostadors comunitaris d’ús exclusiu per tal que els veïns puguin aprofitar aquest compost fet amb les restes orgàniques que generin.
Per acompanyar el desplegament del nou servei es posarà en marxa una campanya comunicativa, acompanyada d’un equip d’informadors que resoldran dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi.