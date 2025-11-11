El centre de Sant Cugat tindrà plataformes mòbils i porta a porta comercial

Font: Ajuntament de Sant Cugat 

11/11/2025 - 11:00



Són algunes de les novetats del nou servei de neteja i recollida de residus, que ja s'ha posat en marxa amb el desplegament dels nous contenidors

La implementació del nou servei de neteja i recollida de residus ja s’està fent notar a Sant Cugat amb l’estrena dels nous contenidors, l’augment de la freqüència de neteja i l’arribada de la nova maquinària, així com l’inici de l’eliminació dels contenidors soterrats. A partir de l’1 de desembre, però, es posaran en marxa dues de les principals novetats: la recollida comercial porta a porta i el desplegament de plataformes mòbils al centre del municipi.

Les plataformes mòbils s’instal·laran cada tarda en diferents punts del centre amb vehicles elèctrics, perquè el veïnat hi pugui dipositar les cinc fraccions de residus (orgànica, resta, paper, vidre i envasos). A primera hora de la nit, aquestes plataformes es retiraran per deixar l’espai lliure. Segons ha explicat la tinenta d’alcaldia de Gestió Urbana, Mobilitat i Canvi Climàtic, Cristina Paraira, aquest nou sistema “vol facilitar la vida al veïnat i als comerços, acostant el servei i fent més fàcil la recollida selectiva”. L’Ajuntament preveu que, una vegada es posi en marxa aquest servei, la ciutadania es pugui familiaritzar amb el funcionament de les plataformes en “dues setmanes” gràcies al suport d’informadors que ajudaran en el procés.

Paral·lelament, es desplegarà la recollida porta a porta comercial, que s’iniciarà al centre i s’ampliarà progressivament a altres zones del municipi. La segona fase d’aquest sistema s’activarà l’1 de febrer de 2026 i arribarà a tots els comerços de la ciutat.



 

Millorar la neteja i les dades de reciclatge

Segons l’Ajuntament, l’objectiu d’aquestes millores és cobrir les necessitats actuals de Sant Cugat i dels nous barris. Per fer-ho possible, el pressupost s’ha augmentat dels 8 als 13 milions d’euros anuals. L’alcalde, Josep Maria Vallès, ha posat en valor aquest augment i ha assegurat que la ciutadania “ho notarà”.

Per la seva banda, Paraira ha subratllat que un dels reptes principals és millorar les dades de reciclatge, després d’uns anys d’estancament. “Tot i que reciclem bé, estem estancats, i el que necessitem és millorar aquestes dades. Si facilitem la vida a la ciutadania amb contenidors nous, més a prop i amb més serveis, estem convençuts que ens en sortirem”.


Altres millores

Durant el primer trimestre del 2026, el consistori té previst acabar d’aplicar la resta de millores del servei. Per una banda, es col·locaran 70 noves minideixalleries per substituir les que funcionen actualment. També es completarà l’arribada de la resta de la nova maquinària i s’augmentarà els punts de recollida d’oli de cuina, fins a arribar als 68 (8 vegades més que els actuals).

A les Planes, com ja es fa a Sol i Aire i Can Barata, s’instal·laran compostadors comunitaris d’ús exclusiu per tal que els veïns puguin aprofitar aquest compost fet amb les restes orgàniques que generin.

Per acompanyar el desplegament del nou servei es posarà en marxa una campanya comunicativa, acompanyada d’un equip d’informadors que resoldran dubtes al carrer i en punts informatius arreu del municipi.

 

 

Municipis: 
Vallès Occidental
Etiquetes: 
Residus
porta a porta
recollida selectiva
Categories: 
Reciclatge/Residus

Relacionats

Notícia

El sistema de recollida de residus "Porta a porta" arriba a Bellpuig i Seana

El proper mes de febrer el municipi de Bellpuig estrenarà un nou sistema de recollida i tractament de residus, el ‘porta a porta’.

Notícia

Comença la campanya informativa del nou sistema de recollida de residus a Viladecavalls

“Separem, activem, transformem” i “Jo em comprometo amb el futur de Viladecavalls” són els lemes de la campanya.

Notícia

La Taxa justa de tractament de Residus es comença a implementar a Rellinars i Vacarisses

Els municipis de Rellinars i Vacarisses aplicaran aquest 2025 la Taxa justa de tractament de residus. S’afegeixen a Sentmenat i Ullastrell que ja el 2024 han aplicat aquest càlcul que té en compte el comportament de la ciutadania. A tots aquests municipis hi ha una taxa fixa per a tots els immobles que correspon al servei de recollida de residus que presta l’Ajuntament, i una taxa variable segons les aportacions, d’escombraries que correspon al servei de tractament de residus, que efectua el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

 

Butlletí

Enviaments anteriors