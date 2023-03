L’objectiu és donar-los una segona vida i evitar que esdevinguin un residu amb un clar missatge: un objecte reutilitzat, reparat o de segona mà equival a un residu no generat.

La iniciativa, que es posarà en funcionament passat l’estiu, forma part del nou contracte de gestió de les deixalleries de la Mancomunitat adjudicat a l’empresa FCC MEDIO AMBIENTE SAU, i compta amb la participació de dues entitats del tercer sector, Formació i Treball, que lidera el projecte, i Entrem, que participarà en tasques logístiques de trasllat dels residus.

El vicepresident de l’àrea de Residus de l’ens, Jordi Bosch, ha destacat que «aquest projecte és una de les accions estratègiques del nou contracte de deixalleries per tal de fomentar la recuperació de productes que es troben en bon estat o necessiten una petita reparació. Completem així el cercle de la reutilització amb el suport d’empreses del tercer sector i facilitant l’accés de molts articles als quals podem donar-los una segona vida, i que es posaran a disposició d’usuaris de deixalleries i persones derivades des dels Serveis Socials dels municipis».

Per la seva banda, Sergi Vallès, president de la Mancomunitat Penedès-Garraf ha recordat que «amb aquest projecte Com Nou seguim avançant des de la Mancomunitat per millorar la gestió dels nostres residus al territori, amb un espai que ens permetrà recuperar molts materials que es dipositen a les deixalleries, i evitar que arribin a l’abocador».

Aquest matí s'ha presentat "Com Nou", un nou espai de gestió i reutilització de productes, situat al polígon industrial Clot de Moja #vilafranca i que es posarà en funcionament en el darrer terç d'aquest 2023.#recuperació #reparació #reutilització @mancomunitatPG pic.twitter.com/xG1H0WnZum — Manco Penedès-Garraf (@mancomunitatPG) March 23, 2023

El centre

La nova instal·lació, ubicada al carrer Merlot del polígon industrial Clot de Moja a Òlerdola, a tocar de Vilafranca del Penedès, centralitzarà la recuperació i reparació de materials aptes per un ús de segona mà i alhora facilitarà a la ciutadania l’accés a aquests productes d’ús domèstic o comunitari mitjançant una zona d’exposició i recollida.

Prèviament, a les deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat es crearan uns espais per seleccionar els materials que dipositen els usuaris i que estan en bon estat o bé que només necessiten una petita reparació, com ara mobles, aparells elèctrics i electrònics, joguines, aparells informàtics, tèxtil, llibres, bicicletes, articles de nadó o altres.

Una vegada el residu sigui comprovat i seleccionat pel personal de les deixalleries fixes, es traslladarà fins a l’espai de reutilització “Com Nou”, on personal especialitzat revisarà que estigui en bones condicions i faran actuacions de neteja o reparació, segons escaigui. Tot seguit passaran a l’espai d'intercanvi i préstec tant per a l’entrega social com per a què els usuaris de les deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat Penedès-Garraf, puguin fer ús dels productes com a préstec o intercanvi, a compte dels residus entregats pel seu reciclatge.

Amb el nou contracte de deixalleries impulsat per la Mancomunitat Penedès-Garraf, s’amplien els objectius de reducció en la generació de residus i de foment del reciclatge, incorporant les R de recuperació, reparació i reutilització per tal d’avançar cap a un model de gestió de les seves instal·lacions més ecològic i sostenible. Entre d’altres, aquesta nova iniciativa permetrà també optimitzar el cost de gestió dels residus a les deixalleries, pel que fa al tractament dels voluminosos de la fracció rebuig.

Aquest és un projecte que impulsa l’impacte social en la gestió dels residus. El treball en xarxa amb les entitats del tercer sector, Formació i Treball i Entrem, també permet desenvolupar un programa personalitzat d’inserció al mercat laboral, orientat a persones amb necessitats especials, vinculades al projecte Com Nou. Així mateix, s’impulsaran programes per desplegar el lliurament d’articles en bon estat a famílies en situació de vulnerabilitat i entitats socials del territori.

El centre obrirà un espai de préstec per donar sortida a molts dels productes que es recuperin i als quals se’ls pot allargar la vida útil. Quan es posi en marxa s’han previst uns tallers i jornades per tal de donar a conèixer i acostar el nou servei al conjunt de la ciutadania.

L’espai Com Nou s’inclou en una nova i ambiciosa estratègia, sota el nom "Donem vida als residus", la qual persegueix la modernització i la conscienciació ciutadana per una millor gestió dels residus municipals a través de les deixalleries fixes i mòbils de la Mancomunitat Penedès- Garraf. El nou contracte incorpora millores com l’ampliació de la xarxa de deixalleries mòbils a més municipis del territori, una aposta ferma per la recuperació i la reutilització dels residus, així com una remodelació de les instal·lacions existents, per millorar la confortabilitat i usabilitat de les persones usuàries, oferint un accés més àgil i autònom.