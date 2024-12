Santa Margarida i els Monjos ja disposa de Banc de les Coses

L’Ajuntament de Santa Margarida i els Monjos ha presentat el Banc de les Coses. Aquest és un servei que pretén posar a l'abast de la ciutadania el préstec d’objectes que no s'utilitzen de forma habitual. Entre les propostes de productes hi ha una àmplia gamma d’objectes, com petits electrodomèstics, eines de bricolatge, material ortopèdic, material per a nadons, etc.A través del préstec d’objectes, el Banc de les Coses de Santa Margarida i els Monjos ofereix a la ciutadania la possibilitat de satisfer algunes de les seves necessitats sense haver de comprar i, per tant, es promou un ús eficient dels recursos.

El Banc de les Coses pretén reduir residus i emissions i estalviar diners a la ciutadania. També contribuir a enfortir els vincles comunitaris, fomentant el suport mutu, la responsabilitat i la sostenibilitat.

Per utilitzar el servei cal donar-se d’alta enviant un mail a bancdelescoses@smmonjos.cat, on es facilitarà la inscripció. Posteriorment, es podrà accedir a la pàgina web per consultar l’oferta de material existent i demanar l’objecte desitjat. El servei compta amb productes de: bricolatge, criança, cures, jardineria, llar i oci. A la pàgina hi consta el termini de préstec i el cost del mateix, que serà un preu simbòlic que va d’1 a 3 euros.

Per recollir el material caldrà adreçar-se a la seu del Banc de les Coses situada al Carrer Sant Josep, núm. 1. El servei es troba obert els dimecres de 15 h a 18 h de la tarda, i els dijous de 10 h del matí a les 13 h, tot i que s'espera poder adaptar el servei segons la demanda dels usuaris. El préstec dels objectes té una durada d’una setmana, per cobrir necessitats més puntuals que habituals.

El Banc de les Coses es va començar a gestar fa dos anys amb un grup motor format per veïnat i els serveis tècnics de l'ajuntament. Es pretén que la ciutadania pugui cobrir necessitats concretes sense generar un impacte ambiental ni econòmic desmesurat, contribuint a la reducció del malbaratament i a l’eficiència en la gestió de recursos.