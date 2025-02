Com Nou, una iniciativa innovadora amb bona acollida

L'espai Com Nou, ubicat en una nau del polígon Clot de Moja, a Olèrdola, va obrir portes a principis de setembre. Un primer balanç d'activitat demostra la bona acceptació d'aquesta iniciativa innovadora.

Fins a desembre de 2024, els primers quatre mesos, el Com Nou va ingressar un total de 3.590 productes procedents de les deixalleries. Les 1.555 visites registrades a l'establiment es van endur 680 articles, que ja estan sent reaprofitats.

Que els aparells, els objectes i tota una diversitat de productes que es dipositen a les deixalleries puguin tenir un segon ús per part de qualsevol altra persona és una manera de pedalar en direcció a la circularitat. En l'entorn de l'Alt Penedès i el Garraf això ja és possible de resultes d'un equipament, el Com Nou. A la rebotiga hi ha un taller on es posen a punt tota mena d'articles que posteriorment passaran al punt d'exposició per oferir-los exclusivament als públics usuaris de les deixalleries, en concepte d'intercanvi, préstec o donació social.

Dues entitats emmarcades en l'economia social donen corda al funcionament del centre. L'empresa d'inserció Entrem s'ocupa de fer el trasllat dels productes des de qualsevol de les 12 deixalleries que gestiona la Mancomunitat fins al mateix equipament. Tot seguit, els operaris de Formació i Treball fan els arreglaments adients per recuperar la usabilitat de cadascun dels articles, un per un, i els posen a l'abast dels visitants. La sala d'exposició és molt vistosa. Està organitzada per famílies de productes. Els objectes que desperten major interès entre els usuaris del Com Nou són els mobles, els electrodomèstics i els jocs. A més, destaquen els estris relacionats amb els més petits de la casa, com ara cadiretes, gronxadors i bressols.

La nau que acull aquesta instal·lació es troba al carrer de la Malvasia, 8, al polígon Clot de Moja, a Olèrdola. Està oberta al públic de dimecres a dissabtes, de 9h30 a 14 h i de 17 h a 20 h.

La idea del Com Nou prové de la condició inclosa en el contracte de gestió de les deixalleries fixes i mòbils que la Mancomunitat va adjudicar a FCC Medio Ambiente, ara fa dos anys. En el mateix document també es proposava la participació d'empreses d'economia social per donar operativitat al projecte i ensems per donar ocupació a persones amb dificultats d'inserció laboral. Tot plegat, el balanç no pot ser més favorable i s'espera un increment progressiu de l'activitat en el decurs de 2025.