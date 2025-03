Com fer front a l'escassetat d'aigua?

ICRA ha desenvolupat un model hidrològic per analitzar l’impacte de factors naturals i humans en els recursos hídrics de les Conques Internes de Catalunya. Aquest model permet avaluar escenaris de gestió per garantir una gestió sostenible i resilient de l’aigua.

L’escassetat d’aigua és una problemàtica actualment molt present en les nostres ments. Tanmateix, no només és deguda a la sequera, és un problema estructural: parlem d’escassetat d’aigua quan les demandes d’aigua dolça en una regió són superiors a la disponibilitat.

La variabilitat climàtica pròpia del Mediterrani, on l’alternança entre períodes de sequera i períodes més humits és un fenomen normal, fa que de per si ja siguem propensos a patir escassetat d’aigua, però l’escalfament global, el creixement de la població i la sobreexplotació de recursos són factors que l’agreugen, i encara l’agreujaran més en el futur proper.

Una gestió sostenible i eficient dels recursos disponibles és essencial per fer front a aquest futur, i per aconseguir-ho és necessari entendre com els rius responen a fenòmens meteorològics i a l’activitat humana, com pot ser la construcció d’embassaments, pous per extreure aigua d’aqüífers, o abocaments a riu.

Els models hidrològics – equacions matemàtiques que ens permeten simular els processos que determinen el cicle de l’aigua – són una potent eina que ens permet explorar com factors climàtics i antròpics han afectat o afectaran la disponibilitat d’aigua als rius, i per tant l’ús que en podem fer.

L'Institut Català de Recerca de l'Aigua (ICRA) ha desenvolupat un model hidrològic que permet reproduir els processos, tant naturals com antròpics, a Conques Internes de Catalunya. En concret, l'equip d'ICRA ha implantat un model hidrològic SWAT+ (Soil and Water Assessment Tool), que integra el coneixement expert d’agents implicats en la gestió de l’aigua. El model incorpora un nou enfocament de calibració i validació dissenyat específicament per a conques que presenten una gran heterogeneïtat en l’espai i/o el temps.

Amb aquest model és possible avaluar com diferents escenaris climàtics i de gestió – per exemple, la restauració d’un aiguamoll, l’augment dels cabals ecològics o la construcció d’un nou embassament – poden impactar sobre els recursos hídrics. Per tant, el model permet identificar possibles quines mesures de gestió són més beneficioses.

El model també es pot aplicar per a estudiar amb més detall l’evolució dels recursos hídrics en el passat. En aquest estudi ICRA ha analitzat els patrons i tendències en els recursos hídrics a Conques Internes de Catalunya al llarg dels últims 20 anys, identificant una clara reducció dels cabals i un increment de la intermitència – és a dir, l’assecament temporal d’alguns trams de riu – a gran part del territori malgrat no observar-se una reducció significativa de les precipitacions. També s’observen notables diferències estacionals, sent la tardor l’estació que es veu més afectada, així com un increment en la freqüència, rapidesa i magnitud dels canvis en el cabal a curt termini, cosa que pot afectar negativament als ecosistemes fluvials.

La gestió de l’aigua és un punt clau per al desenvolupament de la nostra societat, i és imprescindible entendre com diferents factors, tant naturals com antròpics, impacten la disponibilitat de recursos hídrics, per poder fer front a reptes actuals i futurs. Eines com el model hidrològic desenvolupat per ICRA permeten caracteritzar i avaluar diferents escenaris, i per tant donar suport a una gestió hídrica eficient, sostenible i resilient.

Sobre ICRA

L'Institut Català de Recerca de l’Aigua (ICRA) és un centre de recerca internacionalment reconegut, creat el 2006 pel govern de la Generalitat de Catalunya i adscrit a la Universitat de Girona. Especialitzat en el cicle integral de l’aigua, l’ICRA impulsa una investigació multidisciplinària enfocada a la gestió sostenible dels recursos hídrics, la qualitat de l’aigua i les innovacions en tecnologies de tractament. Amb una forta aposta per la transferència de coneixement a la societat i el sector industrial, l'ICRA aborda també els reptes globals relacionats amb la sequera, la contaminació i la reutilització d'aigües, amb una especial atenció a la regió mediterrània. Per més informació: https://icra.cat/