Catalunya es mobilitza contra la brossa al medi natural

Entre el 8 i el 10 de maig, 345 entitats de 40 comarques han organitzat jornades de neteja en boscos, rius i platges per conscienciar sobre el model de consum
La tretzena edició de la campanya, coordinada per l’Agència de Residus de Catalunya, posa el focus en la transformació dels residus en nous recursos
Fotografia: Acció de neteja realitzada a Montornès del Vallès. Ajuntament de Montornès del Vallès
Del 8 al 10 de maig s'ha celebrat a Europa la tretzena edició de la iniciativa Let’s Clean Up Europe!, en la qual tothom pot participar voluntàriament en diferents accions de neteja dels espais naturals, com ara, boscos, platges, rius o rieres. La Comissió Europea fomenta les accions per sensibilitzar la ciutadania sobre l’abast del problema dels abocaments incontrolats i per promoure canvis d’hàbits i comportaments en la ciutadania.
A Catalunya, l’Agència de Residus de Catalunya (ARC) coordina aquesta campanya, que compta amb el suport d’Ecoembes i Ecovidrio, de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona. 345 entitats, entre administracions públiques, associacions, escoles i instituts, empreses i ciutadania, s’hi sumen, organitzant activitats de neteja d’entorns naturals.
Accions a 40 comarques
Per demarcacions, la majoria de les accions se celebren a Barcelona (60%), seguida per Tarragona i Girona amb un 16% i un 12% de les accions respectivament. El 29% i 27% de les actuacions de neteja es realitzen en boscos i rius, respectivament, i el 16% tenen lloc a diferents platges del territori; la resta són en espais mixtos. 37 activitats tenen lloc en espais i parcs naturals de Catalunya. Totes les accions inscrites es poden visualitzar al mapa interactiu, i inclouen l’opció d’apuntar-s’hi com a persona voluntària.
Les accions de recollida de residus permeten replantejar el model de consum i producció, fomentant mesures de prevenció de residus, posant en evidència els problemes ambientals causats pels abocaments incontrolats en espais naturals i la contaminació associada, així com la necessitat de restaurar-ne l’hàbitat i el paisatge. A més d’això, tenen un alt potencial de sensibilització ciutadana, ja que són una bona oportunitat per visualitzar l’efecte dels comportaments incívics.
Destaca la gran implicació dels centres educatius: 221 centres organitzen activitats, la major part dels quals participen aplicant el nou model de gestió i reutilització del material ofert per l’ARC i el Departament d’Educació a través dels Centres de Recursos Pedagògics (CRP). Els CRP proporcionen el material necessari per dinamitzar la campanya Let’s Clean Up Europe! Enguany, cal remarcar el CRP d’Osona, del Baix Maresme i de l’Anoia, que són els que aglutinen més centres educatius participant en la campanya.
Burilles, llaunes o tovalloletes
L’experiència d’altres anys demostra que la ciutadania se sorprèn de la quantitat de deixalles que es generen i s’aboquen al seu entorn. Com a particularitat, durant les accions de neteja, a Catalunya es farà pedagogia sobre la prevenció en la generació de residus, i la brossa recollida es separarà de forma selectiva.
És una manera de demostrar que aquests residus són, en realitat, recursos. A més, es redueixen els efectes sobre el medi ambient dels abocaments, es creen oportunitats econòmiques i llocs de treball, i es contribueix a impulsar Europa cap a una economia més circular.
A Catalunya, la iniciativa Let’s Clean up Europe! se celebra des de fa 13 edicions. En la darrera, el 2025, es van realitzar 531 accions en 258 municipis, gràcies a la implicació de 418 entitats, i es van recollir més de 80 tones de residus amb 37.914 persones voluntàries. Aquestes dades representen una recollida mitjana de 151 kg per activitat i 2,11 kg de residus per persona. Amb aquestes accions de ciència ciutadana, es va constatar que els residus més habituals abandonats en espais naturals van ser burilles, peces i embolcalls de plàstic, llaunes, ampolles i tovalloletes, entre d’altres. L’informe de balanç de la campanya es pot consultar a l'enllaç de la Let's Clean Up Europe que està a l'apartat de destacats.