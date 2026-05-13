Uns 530 alumnes de quinze centres educatius de Reus, repartits en 21 grups, han participat en una nova edició de la jornada Let’s Clean Up, organitzada per la Regidoria de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Reus en el marc de la iniciativa europea Let’s Clean Up Europe, promoguda per l’Agència de Residus de Catalunya.
Els grups educatius han recollit en 15 espais propers als seus centres com ara camins, barrancs, rieres, i també alguns solars sense urbanitzar però amb accés públic 518,54 kg de residus (103,68 d’envasos; 29,13 kg de paper; 305,56 kg de rebuig i 80,17 kg de vidre).
Durant els dies previs, l’alumnat ha treballat a l’aula continguts relacionats amb la reducció de residus i la preservació de l’entorn. Els grups s’han reunit a la plaça de la Llibertat, on s’ha dut a terme una acció conjunta de visibilització i sensibilització ambiental.
Els centres participants han estat: Institut Gabriel Ferrater i Soler, Institut Lluís Domènech i Montaner, CEE Alba, Col·legi Pare Manyanet, Escola Montsant, Escola Isabel Besora, CEE Nostra Senyora del Mar, Institut Baix Camp, Escola Pompeu Fabra, Escola Prat de la Riba, Escola Doctor Alberich i Cases, Institut Gaudí, Escola Rosa Sensat, Escola Puigcerver i Col·legi La Presentació.
El regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, ha destacat “la implicació dels estudiants en la prevenció de la generació de residus i la cura de l'entorn i el ha animat ha seguir esdevenint agents actius en la seva protecció”.
Aquesta iniciativa s’emmarca dins del programa d’educació ambiental Escoles Reus 2030, que promou la implicació dels centres educatius en accions de sostenibilitat i sensibilització ambiental.