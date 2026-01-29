L’Ajuntament de Reus ha lliurat els Premis de Medi Ambient Ciutat de Reus, corresponents a la convocatòria de 2025.
L’Ajuntament de Reus ha lliurat aquesta tarda els Premis de Medi Ambient Ciutat de Reus, corresponents a la convocatòria de 2025, en un acte presidit per l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita i el regidor de l’àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública, Daniel Rubio, que ha comptat amb la presència d’altres regidors de la corporació i representants del sector econòmic, associatiu i comunitari de la ciutat.
Entre les 15 candidatures rebudes, els projectes “Tecnol: Impulsant les ciutats sostenibles” de Masergrup, en la categoria sector empresarial; “Veig, penso i em pregunto. Una mirada que transforma el món” de l’escola Montsant, en la categoria sector educatiu, associatiu o comunitari i “No ets un més al centre, ets en Gaby” de la Fundació Privada Camp de Tarragona Animals de Companyia, en la categoria iniciatives de benestar animal, han estat les iniciatives premiades.
En el decurs de l’acte, l’alcaldessa de Reus, Sandra Guaita, ha agraït a totes les empreses i entitats que han presentat la seva candidatura el seu compromís per fer de Reus una ciutat més sostenible. Per la seva banda, el regidor Daniel Rubio, també ha valorat l’esforç de totes les candidatures: “Un esforç que realitzeu diàriament per contribuir amb les vostres petites accions poderoses, seguint el principi pensa globalment i actua localment”.
El Premis de Medi Ambient Ciutat de Reus, organitzats per l’Àrea de Medi Ambient, Sostenibilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Reus, reconeixen, des del 2021, les persones, empreses o entitats que duen a terme iniciatives o projectes innovadors en l’àmbit mediambiental per al desenvolupament sostenible del municipi de Reus i que destaquen pel respecte al medi ambient, la sostenibilitat, l’educació ambiental, el foment de la biodiversitat, la reducció de l’impacte ambiental negatiu i el foment de la transició ecològica sostenible i de la nova economia circular amb la finalitat d’incentivar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).
Amb una dotació econòmica de 6.000 euros, els premis han repartit dos mil euros per categoria.
Resum dels projectes guardonats
Premi Medi Ambient Ciutat de Reus pel sector empresarial dins del municipi de Reus per a Masergrup i el projecte: «Tecnol: Impulsant les ciutats sostenibles». Un projecte que implementa innovació i sostenibilitat en una nova gamma de productes de mobiliari urbà reciclat, nous sistemes d’il·luminació que redueixen el consum energètic i la petjada de carboni i la configuració d’espais urbans més confortables, saludables i respectuosos amb el medi ambient i amb la ciutadania. Competien en aquesta categoria un total de cinc projectes.
Premi Medi Ambient Ciutat de Reus pel sector educatiu, associatiu o comunitari, específic per iniciatives mediambientals dins el municipi de Reus per a l’escola Montsant i el projecte: «Veig, penso i em pregunto. Una mirada que transforma el món.» Un projecte de innovació pedagògica que promou el raonament, el pensament crític i l’autonomia des de les primeres edats, fomentant el diàleg i la capacitat d’actuar amb responsabilitat. Competien en aquesta categoria un total de vuit candidatures.
Premi Medi Ambient Ciutat de Reus pel sector associatiu dirigit a iniciatives de benestar animal per a la Fundació Privada Camp de Tarragona Animals de Companyia i el projecte «No ets un més al centre, ets en Gaby», una iniciativa per a posar en valor el tracte individualitzat i digne que mereix cada animal que arriba al centre d’acollida. El projecte articula diverses iniciatives que s’entrellacen per garantir el benestar físic i emocional dels residents, i per fomentar una adopció responsable i conscient. Competien en aquesta categoria dues candidatures.