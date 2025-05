Foto: Finalitza “Let’s Clean Up Tona” amb més de 200 kg de residus recollits! | Ajuntament de Tona

L'Agència de Residus de Catalunya ha coordinat l'acció a casa nostra, amb la participació de 559 entitats (administracions, associacions, escoles, empreses i ciutadans) en 252 municipis i 39 comarques. Totes les persones han estat convidades a participar voluntàriament en activitats de neteja dels espais naturals, com boscos, platges i rius. L'esdeveniment compta amb el suport d'Ecovidrio, la Comissió Europea a Barcelona i la Diputació de Barcelona.

Aquesta acció de neteja es duu a terme a 39 comarques de Catalunya, amb una gran participació de centres educatius. 259 escoles organitzen activitats, un centenar de les quals a través del Servei Comunitari, utilitzant el nou model de gestió i reutilització de materials proporcionats per l'ARC i el Departament d'Educació. Els Centres de Recursos Pedagògics (CRP), com els de l'Alt Empordà, Tarragonès i Anoia, han implicat el 72% dels CRPs, facilitant kits de neteja per a grups de fins a 45 alumnes. Les accions es poden realitzar en qualsevol moment de l'any, i els kits es poden recollir i retornar als CRPs seguint un protocol de neteja.

Les activitats, moltes coorganitzades per entitats com Europe Direct Tarragona, tenen com a objectiu sensibilitzar sobre el consum responsable, la prevenció de residus i la contaminació per abocaments incontrolats. Les accions es distribueixen principalment a Barcelona (62%), seguida per Tarragona i Girona, i es concentren en boscos (33%) i rius (29%). També es duen a terme en platges (12%) i espais naturals. Totes les activitats es poden visualitzar en un mapa interactiu, amb l'opció d'apuntar-se com a voluntari.

A Catalunya, la iniciativa “Let’s Clean Up Europe!” es fa des de fa 12 anys i té com a objectiu sensibilitzar sobre la generació de residus i promoure la seva separació selectiva durant les accions de neteja. Aquests residus es consideren recursos, ja que la seva gestió adequada contribueix a reduir l'impacte ambiental, generar oportunitats econòmiques i fomentar l'economia circular.

Durant l'edició de 2024, es van realitzar 592 accions en 280 municipis, amb la participació de 451 entitats i 61.050 voluntaris, que van recollir més de 95 tones de residus. Es van identificar més de 85.000 residus específics, destacant burilles, plàstic, llaunes, ampolles i tovalloletes. Les dades de recollida van ser de 162 kg per activitat i 1,6 kg per persona. Els resultats poden consultar-se al balanç de la campanya disponible a la pàgina web.