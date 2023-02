A través dels mostrejos que van fer a 37 trams de rius de les províncies de Burgos, Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona, els joves van poder recollir dades sobre microplàstics a la ribera del riu, residus flotants i microplàstics trobats a l'aigua. Les anàlisis preliminars d'aquestes dades indiquen que es van trobar a la ribera del riu aproximadament 4.600 residus plàstics d'un sol ús, formats principalment per bosses de plàstic, envasos d'aliments i tovalloletes sanitàries, que representen aproximadament el 30 % de tots els residus trobats als trams de riu analitzats.

Aquests nivells de contaminació per plàstics als rius són preocupants, ja que segons apunta Meritxell Abril, investigadora del Centre Tecnològic BETA de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) i membre del projecte Plastic Pirates a l’Estat esapanyol, “any rere any, els residus es van acumulant a mars i oceans, on interfereixen amb el desenvolupament de les espècies marines i el funcionament de l'ecosistema”, ja que, per exemple, “diversos estudis han demostrat que les bosses de plàstic poden ser trampes mortals per a aus i tortugues marines”.

Els resultats corroboren les dades obtingudes per altres iniciatives similars, com ara Pescadors de Plàstic, que des del 2019 ha implicat a Catalunya més de 1.200 alumnes, els mostrejos de residus i escombraries a les riberes dels rius burgalesos a través del projecte de ciència ciutadana AquaCoLab, o les anteriors campanyes del projecte Plastic Pirates a Alemanya, amb dades des del 2016.

Conscienciació dels joves

El CT BETA de la UVic-UCC i la Universitat de Burgos (UBU), amb la col·laboració de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua – CSIC, han impulsat la implementació del projecte Plastic Pirates a Catalunya i a la província de Burgos (Castella i Lleó). Els participants en aquest projecte són principalment estudiants d'institut, però també joves d'associacions. Un cop realitzats els mostrejos, els investigadors i investigadores implicats en el projecte han revisat i validat les dades enviades pels participants, per poder incloure-les a la base de dades de residus plàstics en l’àmbit europeu.

La problemàtica del plàstic als rius és un greu problema ambiental i de salut, que requereix un treball conjunt per part de tots els actors socials per resoldre'l. “A través del projecte de ciència ciutadana Plastic Pirates, els joves, força motora del canvi, es consciencien d'aquest problema, consciencien alhora el seu entorn immediat i, a més, són part activa juntament amb la comunitat científica en generar coneixement científic que ajudi a la seva solució”, comenten Patricia De La Fuente i Antonio Canepa, investigadors de la UBU i membres del projecte Plastic Pirates a l’Estat espanyol.

Un projecte d'àmbit europeu

El projecte Plastic Pirates va néixer a Alemanya el 2016 i està enfocat a grups de joves de diferents centres educatius, associacions i agrupacions de diversos països d'Europa. Al costat de l’Estat espanyol, hi participen també Alemanya, Àustria, Bèlgica, Bulgària, Eslovàquia, Grècia, Hongria, Holanda, Itàlia, Lituània i Portugal, i és una de les xarxes de ciència ciutadana més grans adreçada a joves que existeixen avui dia. Els joves d’aquests països aprenen i apliquen tècniques científiques estandarditzades per analitzar en rierols i rius la presència de deixalles, en general, i de plàstic, en particular. Les dades recollides per les persones participants són revisades després per la comunitat científica associada al projecte i constitueixen una valuosa contribució a la investigació de la contaminació causada pels residus plàstics als rius europeus.

Gràcies al finançament rebut per part de la Comissió Europea – Horizon Europe – en l'àmbit de la “Missió: Restaurar el nostre oceà i les nostres aigües per al 2030”, tots aquests països han participat aquesta tardor passada en una campanya de mostreig conjunta on 257 grups de joves (dels quals 37 eren espanyols), han mostrat diferents rius europeus.

Tota la informació del projecte, incloent-hi els seus resultats, es troba disponible a la pàgina web del projecte Plastic Pirates

La web del projecte també inclou un mapa interactiu on es poden localitzar els punts de mostreig, la informació dels grups participants i part dels resultats aportats per ells al projecte.

A causa de la bona acceptació i l’èxit del projecte en l’àmbit europeu, s'espera fer més campanyes de mostreig en el marc d'aquesta iniciativa la tardor del 2023 i la primavera del 2024.