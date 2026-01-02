La Paeria acull l’acte anual de les Escoles Sostenibles, on l’alumnat de deu dels centres participants ha presentat els seus projectes mediambientals. Fa 18 anys que aquest projecte es comparteix amb el món educatiu.
El projecte Escoles Sostenibles de Lleida compta edició amb el compromís de 57 centres educatius que, durant el curs escolar, desenvoluparan accions per fomentar la sostenibilitat, la conscienciació mediambiental i la lluita contra el canvi climàtic. El Saló de Sessions de la Paeria ha estat aquest dijous l’escenari del tradicional acte per formalitzar la seva adhesió al projecte. La primera tinenta d’alcalde i regidora de Sostenibilitat, Begoña Iglesias, ha felicitat els i les participants per mantenir, per divuitè any consecutiu, aquesta iniciativa. “La Paeria i el món educatiu fem bon equip per vetllar per la biodiversitat, l’estalvi energètic i la reducció de residus”, ha destacat Iglesias.
En l’acte, l’alumnat de deu centres ha presentat els seus projectes i ha participat en una dinàmica simbòlica: penjar etiquetes amb desitjos i compromisos en uns arbres de fusta instal·lats al saló, com a mostra del vincle amb la natura. Els centres adherits inclouen 7 escoles bressol municipals, 23 de primària, 11 instituts, 10 col·legis concertats, 2 instituts-escola i 4 centres d’educació especial. Els projectes abordaran temes com el consum responsable, horts i compostatge, biodiversitat, renaturalització dels espais escolars, estalvi d’aigua i energia, i prevenció de residus.
El programa Escoles Sostenibles ofereix formació i seguiment per conscienciar, establir estratègies i dinàmiques de treball en el seu dia a dia, i garantir que aquestes iniciatives redueixin l’impacte ambiental dels centres i del seu entorn.
La cloenda tindrà lloc al maig al Parc de la Mitjana, amb l’entrega de diplomes i la Fira de Projectes Ambientals, perquè tots els centres puguin exposar les seves propostes.
Els deu centres participants en la signatura del compromís d’aquest dijous han estat:
Col·legi Santa Anna: Projecte “Tresor Blau”. Aprendre sobre la presència i funció de l’aigua en el planeta, el cicle hidrològic i la gestió sostenible de l’aigua.
Escola Joan XXIII: Projecte “Canvi de mirada: De camí cap a la Sostenibilitat!”. L’alumnat analitza, mesura i interpreta el recull de residus de l’escola. A més, estudien el malbaratament energètic en la societat i en el seu centre en concret, buscant l’eficiència al centre tot fomentant el treball en equip.
Escola Pràctiques II: Projecte “Escola, entorn sostenible i hort”. Diferents accions de conscienciació i preservació de l’entorn escolar i urbà que afavoreixin l’educació mediambiental.
Escola Riu Segre: Projecte “Ecosegre: hort escolar i reciclatge”. L’alumnat aprèn sobre les plantes i es treballa per fomentar hàbits saludables amb els esmorzars i les bones pràctiques en el reciclatge.
Escola Parc de l’Aigua: Projecte “Per un món més sostenible”. A part de conèixer i comprendre la biodiversitat de l’entorn, aprenen amb l’hort mitjançant el mètode científic. En paral·lel, duran a terme accions per reciclar, reduir i reutilitzar.
Escola Països Catalans: Projecte “Aula exterior, tota l'escola hi participa!”. Potenciaran els espais exteriors de l’escola establint propostes d’educació mediambiental per a cadascun dels cursos d’infantil i Primària. A més, treballaran en l’oasi de biodiversitat.
Institut La Caparrella: Projecte “Capa Remou: el nostre equip escolar d’economia circular!”. Participació en la microxarxa Consum Conscient – Residu Zero i la formació metodologies participatives.
Institut Castell dels Templers: Projecte “Conviure amb la natura: Biodiversitat i mobilitat”. Participació en la microxarxa hort i compostatge de l’escola i microxarxa +biodiversitat a l’escola des del curs 2020/2021. L’objectiu general: Impulsar la consciència crítica sobre la relació entre la comunitat i l’entorn natural, analitzant com les nostres accions influeixen en la biodiversitat i en la sostenibilitat urbana.
Institut Ronda: Projecte “RRRRRonda: Sensibilització 5R en els espais comuns del centre”. Participació en la microxarxa Consum Conscient – Residu Zero i la formació metodologies participatives. L’objectiu general del projecte és conscienciar la comunitat educativa sobre la necessitat de reduir i gestionar millor els residus, promovent hàbits sostenibles i implicant tant l’alumnat com el professorat, el PAS i les famílies en la cura dels espais comuns i en la creació d'una cultura ambiental activa a l'escola.
- Centre Especial El Segre: Projecte “Naturalitzem el nostre entorn”. Des de fa tres cursos, el centre col·labora en el projecte de plantar maduixeres. Per fer-lo, elaboren el compost per piles per aprofitar les restes vegetals que es deriven del manteniment dels espais verds del centre. També fan la descoberta i millora de l’oasi de biodiversitat del centre i produeixen 200 maduixeres de la varietat de Lleida.