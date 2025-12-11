Aquests guardons són un reconeixement públic a les iniciatives d’educació per a la sostenibilitat que desenvolupen als centres que formen part de la Xarxa d’Escoles Verdes. Durant l’acte, també s’han lliurat els distintius d’Escola Verda a 25 nous centres escolars d’arreu del territori.
L’Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens, de la Roca del Vallès, l’Institut Joan Solà, de Torrefarrera, l’Institut Josep Brugulat de Banyoles i la xarxa d’escoles verdesde l’Alt Empordà formada per les escoles de Llers, Montserrat Vayreda de Roses, l’Esculapi de L’Escala, les Escolàpies de Figueres, la Salle de Figueres, l’Escola Teresa de Pallejà de Fortià i l’Institut Escola Caritat Serinyana-Cap de Creus de Cadaqués han estat guardonats amb el Premi Escoles Verdes 2025 que atorguen el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i el Departament d'Educació i Formació Professional.
Els centres guanyadors han rebut el guardó en un acte celebrat a l’espai Bital de Barcelona i on han participat el secretari de Millora Educativa, Ignasi Giménez Renom, i el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur. Els dos primers han estat guardonats ex aequo en la categoria de trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i d’implicació en la millora del seu entorn, mentre que l’institut de Banyoles ha rebut el premi en la categoria d’actuació singular. La xarxa d’Escoles de l’Alt Empordà ha resultat guanyadora en la categoria de millor treball en xarxa. També han rebut una menció honorífica la Llar d’Infants El Rossinyol, de Santa Coloma de Queralt, pel projecte “Els petits safraners”.
Els Premis Escoles Verdes, que es convoquen des de l’any 2009, volen reconèixer públicament iniciatives exemplars d’educació per a la sostenibilitat dutes a terme per centres que tenen el Distintiu d’Escola Verda. Aquest distintiu certifica les escoles i instituts compromesos amb la sostenibilitat que treballen per fomentar una educació ecosocial que transformi el centre educatiu i el seu entorn proper. Precisament, durant l’acte d’atorgament dels premis també s’han lliurat els distintius d’Escola Verda a 25 nous centres escolars de l’Alt Empordà, l’Alt Penedès, l’Anoia, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Garraf, el Maresme, el Moianès, el Montsià, Osona, la Ribera d’Ebre i el Vallès Occidental.
Els centres reben el distintiu després de dos anys de formació. Actualment, més de 800 escoles i instituts formen part de la xarxa d’Escoles Verdes.
Els centres premiats
Categoria de reconeixement a una trajectòria de millora continuada en el procés d'ambientalització integral del centre i d’implicació en la millora del seu entorn:
-
Escola Pilar Mestres-Jaume Torrens de la Roca del Vallès. El jurat ha reconegut aquest centre pel seu fort vincle amb l’entorn i pel desenvolupament d’un projecte d’Escola Verda molt consolidat i estructurat. La memòria presentada reflecteix molt bé la seva trajectòria amb una gran diversitat de projectes ambientals integrats al currículum. Destaca també la participació de l’alumnat en els projectes i l’originalitat d’algunes de les activitats que realitzen. Així mateix, es vol reconèixer que el centre participa activament dels projectes impulsats per la Xarxa d’Escoles Verdes, compartint la seva experiència amb altres centres de la xarxa.
- Institut Joan Solà de Torrefarrera: Es tracta d’un centre arrelat al territori amb projectes rellevants com el d'apadrinament d’espais naturals propers o la participació en projectes de ciència ciutadana. La memòria presentada recull diversitat de projectes i accions consolidades que demostren la seva implicació en la millora del seu entorn i el treball en xarxa amb altres agents del territori.
Categoria de reconeixement a una actuació singular, dins o fora del centre educatiu:
- Institut Josep Brugulat de Banyoles per l’actuació “Divulguem la biomarató!”. El jurat ha destacat que es tracta d’un projecte molt ben estructurat des d’un punt de vista pedagògic i curricular, amb una planificació coherent i significativa per a l’alumnat. La difusió cap a la comunitat ha estat excel·lent, arribant a mitjans locals i a la ciutadania. A més, ha valorat la implicació activa de les famílies en el projecte.
Categoria de reconeixement a un treball en xarxa:
Projecte "Els pol·linitzadors, uns aliats amenaçats", un projecte desenvolupat en xarxa per set centres educatius de l’Alt Empordà Es destaca la coordinació i el treball en xarxa entre els centres, el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, un centre de recerca, el CREAF, la Diputació de Girona i entitats del territori. Així mateix, es valora l’elaboració de materials propis del projecte i l’impacte real que ha comportat amb actuacions de millora de la biodiversitat, tant a l’espai natural com als mateixos centres educatius.
Menció honorífica:
El jurat ha volgut reconèixer, la qualitat de l’actuació “Els petits safraners” de la Llar d’Infants El Rossinyol, de Santa Coloma de Queralt El jurat ha destacat la tasca que fan les escoles bressol i la importància de desenvolupar aquest tipus de projectes amb l’alumnat d’educació infantil.
