202 municipis entren en preemergència per sequera

Des de dimecres 29 de novembre, l'endemà de la publicació del decret al Diari Oficial de la Generalitat (DOGC), ja és oficial que els municipis que s’abasteixen del sistema Ter-Llobregat es troben a l’escenari de preemergència per sequera, un grau d'excepcionalitat agreujada. En concret, les unitats d’explotació afectades són embassament del Ter, embassament del Llobregat i embassament del Ter-Llobregat, amb municipis de l’Alt Penedès, l’Anoia, el Bages, el Baix Empordà, el Baix Llobregat, el Barcelonès, el Berguedà, el Garraf, el Gironès, el Maresme, la Selva, el Solsonès, el Vallès Occidental, i el Vallès Oriental.

En total 202 municipis de 14 comarques, amb una població d’uns 6 milions de persones.

La fase de preemergència és un nou escenari, no recollit en el Pla de Sequera, per aplicar mesures transitòries i d’adaptació de forma consensuada abans d’arribar a la declaració efectiva d’emergència.

Entre les mesures que es preveuen en l’escenari de preemergència, destaca que els volums totals d’aigua que entrin als dipòsits municipals per a l’abastament de la població no podran superar els 210 litres per habitant i dia, incloses les activitats econòmiques i comercials. En l’escenari d’excepcionalitat el límit és de 230 l/hab./dia.

D’altra banda, el reg de gespa quedarà prohibit en tots els casos, excepte en superfícies destinades a la pràctica federada de l’esport, on el reg es pot mantenir amb la meitat de la dotació establerta fins ara fins amb un màxim de 200 m³/ha/mes.

També es permetrà el reg de supervivència per a l’arbrat, amb la mínima quantitat d’aigua indispensable, de 20 a 8 hores, i només mitjançant reg gota a gota o regadora. Les piscines privades d’ús individual o unifamiliar continuaran sense poder omplir-se. Només es permetrà el reompliment parcial o primer ompliment de piscines d’ús públic en les quantitats indispensables per garantir la qualitat sanitària de l’aigua.

Així mateix, quedarà prohibida la neteja amb aigua potable de carrers, clavegueram, paviments, façanes i similars, siguin públics o particulars, excepte si és resultat d’un accident o d’un incendi, o bé existeix un risc sanitari o un risc a la seguretat viària. Els vehicles només es podran rentar en establiments comercials dedicats a aquesta activitat, que compten amb sistemes de recirculació de l'aigua, tret dels casos de necessitat per mantenir la seguretat i salut de les persones i dels animals. Finalment, queda prohibit l’ompliment total o parcial de fonts ornamentals, llacs artificials i altres elements d’ús estètic de l’aigua, excepte llacs artificials que facin de suport vital de vida aquàtica, on es permet el mínim ús de l’aigua imprescindible per al seu manteniment.

Mesures addicionals

De manera complementària a les mesures que té previst aprovar el Consell d’Administració de l’ACA, el Govern ha anunciat mesures addicionals i urgents per incidir en un major volum d’estalvi, proposades pels diferents departaments: