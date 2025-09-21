El Prat, un exemple d’èxit de gestió pública de l’aigua

AIGUA: PÚBLICA O PRIVADA?
Marc Solanes Calderón
21/09/2025 - 18:36

El Prat, un exemple d’èxit de gestió pública de l’aigua


El reportatge recull com es va impulsar aquest procés i quins reptes i oportunitats ha generat. L’experiència es presenta avui com un model inspirador per altres ciutats de Catalunya i de l'Estat espanyol

 

 

L’equip de SOSTENIBLE.CAT es desplaça fins a la localitat d’El Prat de Llobregat per entrevistar els responsables de la gestió de l’aigua al municipi. Amb un 90% d’eficiència de la xarxa (només es perd 1 litre de cada 10), té un dels rendiments més alts de tot el país. A més, el consum domèstic mitjà és inferior als 100 litres per persona al dia, mentre que la mitjana de l’Estat espanyol ronda els 128 litres.

 

Filmmaker: Claudia Ibarra

 

Categories: 
Aigua
Etiquetes: 
Aigua
aigua pública
sequera

Relacionats

Article

Com gestionen l'aigua els 12 municipis més grans de Catalunya?

LA DADA

Entrevista

“Més de 9 milions de persones a la Unió Europea encara no tenen accés a aigua potable”

Milo Fiasconaro, director executiu d’Aqua Publica Europea

Milo Fiasconaro, director executiu d’Aqua Publica Europea, analitza els reptes i oportunitats de la gestió pública de l’aigua al continent

Article

L’aigua a Catalunya

L'entitat Aigua és Vida disposa del portal "L'Aigua a Catalunya". Un portal de mapes interactius de Catalunya amb informació sobre la gestió pública i privada dels serveis d'abastament d'aigua als municipis.
 

Butlletí

Enviaments anteriors