El Prat, un exemple d’èxit de gestió pública de l’aigua
El reportatge recull com es va impulsar aquest procés i quins reptes i oportunitats ha generat. L’experiència es presenta avui com un model inspirador per altres ciutats de Catalunya i de l'Estat espanyol
L’equip de SOSTENIBLE.CAT es desplaça fins a la localitat d’El Prat de Llobregat per entrevistar els responsables de la gestió de l’aigua al municipi. Amb un 90% d’eficiència de la xarxa (només es perd 1 litre de cada 10), té un dels rendiments més alts de tot el país. A més, el consum domèstic mitjà és inferior als 100 litres per persona al dia, mentre que la mitjana de l’Estat espanyol ronda els 128 litres.
Filmmaker: Claudia Ibarra