El progrés de la UE en la reducció d'emissions s'ha accelerat el 2023, amb la segona reducció més pronunciada després del 2020 - que en aquest cas s'havia vist molt influenciada per la pandèmia de la COVID-19.

Una nova anàlisi del Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) descobreix que les emissions de CO₂ de la UE han baixat a nivells que no s'havien vist des dels anys 60. Més de la meitat de la reducció del 2023 prové d'una clara millora del mix elèctric cap a tecnologies més netes.

Més de la meitat de la caiguda (56%) prové d'una combinació d'electricitat més neta, amb l'augment continu de la capacitat eòlica i solar, així com un repunt de la disponibilitat d'energia hidràulica i nuclear.

La UE va aconseguir una reducció notable del 25% interanual de les emissions de CO₂ de la generació d'energia, mentre que altres sectors van disminuir un 4%.

Les emissions de CO₂ de la UE procedents del carbó s'han reduït a la meitat des del 2015, i van experimentar una disminució interanual del 25%. Les emissions relacionades amb el gas van disminuir un 11% i les emissions de petroli un 2%, en comparació amb l'any anterior.