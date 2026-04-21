“Qui vol llegir sobre crisi ambiental quan té un treball precari?”

La crisi climàtica no és només una qüestió ambiental: és també una crisi cultural i emocional que condiciona la nostra capacitat d’actuar. En aquesta entrevista per a SOSTENIBLE.CAT, l’ambientòleg Andreu Escrivà presenta el seu nou llibre La Terra no és el teu planeta (Sembra, 2026) i reflexiona sobre com explicar la crisi sense generar paràlisi.
Escrivà defensa que el gran repte de la divulgació és connectar amb la vida real de les persones. En un context de precarietat i esgotament, la informació per si sola no mobilitza: cal generar relats que interpel·lin i activin.
El llibre proposa entendre millor la nostra relació amb el planeta i qüestiona la separació artificial entre humans i natura. També alerta que sovint reduïm la crisi a un problema tècnic, quan en realitat és profundament cultural. Lluny del derrotisme, l'autor aposta per narratives que reconeguin el cansament però ajudin a transformar-lo en acció.
