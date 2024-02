Barcelona suma forces per eliminar els plàstics d’un sol ús

A la jornada, celebrada a la Sala Barcelona, es van presentar les novetats i la feina feta l’últim any sota el marc del Compromís Barcelona Plàstic Zero, alhora que es van visualitzar diferents iniciatives de reducció del plàstic d'un sol ús existents a la ciutat.

La benvinguda institucional va anar a càrrec de Carles Vázquez, director de la Direcció de Serveis de Neteja i Gestió de Residus de l’Ajuntament de Barcelona, qui va fer una relació entre les primeres expedicions a l’Antàrtida i el perill i reptes que això suposava als seus integrants, amb el gran repte de viure sense plàstics i la tasca de les persones que es dediquen a la cura del medi ambient. “En ambdós casos, el treball col·laboratiu és determinant per assolir l’èxit”, va destacar.

A continuació, representants de Barcelona + Sostenible van explicar l’estat actual del Compromís i les dades de seguiment dels plàstics d’un sol ús a la ciutat: entre altres projectes, s’han posat en marxa 135 iniciatives per fomentar la compra amb elements reutilitzables i 56 per impulsar el consum d’aigua sense envasar.

També es va explicar la reducció d’un 10% del preu públic que s’està aplicant en la de Recollida de Residus Comercials i Industrials assimilables a municipals. Les organitzacions que, durant el 2023, hagin portat a terme alguna de les accions de reducció o eliminació del plàstic d’un sol ús recollides a l’ordenança del preu públic de recollida de residus, poden sol·licitar fins al 4 d’abril aquest incentiu econòmic a través del portal de tràmits. El dijous 29 de febrer s’han organitzat dues sessions informatives en línia per explicar detalladament com sol·licitar la reducció.

Aquesta sessió va comptar amb la ponència inspiradora d’Ethel Eljarrat, directora de l’Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l’Aigua (IDAEA-CSIC). Lidera el grup "Química Ambiental i de l'Aigua per a la Salut Humana" (ONHEALTH) i la seva especialitat és l'anàlisi de contaminants orgànics i l'avaluació del seu impacte en ecosistemes terrestres i aquàtics, així com en la salut humana.

Sota el títol “Els plàstics i els seus efectes en la salut”, va explicar com influeix els residus plàstics en els éssers humans. Per saber-ho, cal conèixer de què estan fets aquests productes, que en molts casos “venen d'additius químics, que poden constituir més del 50% del pes del plàstic. Aquestes substàncies es poden alliberar durant totes les etapes del cicle de la vida dels plàstics. En definitiva, els additius químics són una barrera per avançar cap a una economia circular neta”, va explicar.

“Una ampolla d’aigua triga 500 anys a degradar-se", va recordar. “Cada any, produïm més quantitat de plàstic. Estem reciclant menys del 10% dels plàstics, i arriba un punt on no es pot recuperar ni reutilitzar més”.

També va parlar del sector de la moda. “El 75% de la roba que portem són plàstics. Menys de l’1% de la roba es recicla”, va afegir.

Quant a l’afectació d’aquesta realitat a la salut humana, va denunciar que “els nivells de microplàstics que es detecten a la placenta i llet materna, la sang i pulmons, tenen un efecte en el sistema immunitari i provoquen un efecte negatiu en la salut”.

Amb tota aquesta realitat, quines alternatives tenim? “reduir el consum de plàstic, explorar materials alternatius, més reciclables i biodegradables, explorar additius químics alternatius no contaminants i gestionar els residus existents”, va concloure.

Finalitzada la intervenció de la ponent, es va facilitar un espai per compartir experiències amb representants de tres organitzacions diferents que estan treballant amb l’objectiu de reduir els plàstics d’un sol ús: els supermercats Bon preu – que estalvien més 1 milió de caixes de pòrex a l’any a les seves diferents peixateries – la iniciativa POTS - amb un innovador sistema de gestió d’envasos reutilitzables, recuperats del gran consum - i la cadena hotelera Abba Hoteles, que ofereixen productes sense plàstics d’un sol ús als seus clients.

Avui s’han posat en relleu dos projectes del Compromís que impulsen una Barcelona més sostenible.



El seu objectiu és promoure l’ús d’aigua de l’aixeta i reduir el plàstic en la cadena de subministrament de peix.#BCNsostenible #plàsticzero pic.twitter.com/BeaJtHifXi — BCN Espai Públic (@BCN_EspaiPublic) February 22, 2024

Finalment, es va posar en relleu dos projectes del Compromís, que impulsen una Barcelona més sostenible. Aquestes iniciatives se centren a promoure l’ús d’aigua de l’aixeta i reduir el plàstic en la cadena de subministrament de peix.

En el primer cas, es va fer una diagnosi de l’ús d’aigua de l’aixeta detectant oportunitats i actors on calia treballar per afavorir-ne el consum, i es van portar a terme diferents campanyes informatives.

En el segon cas, es va destacar la importància d’incorporar caixes reutilitzables de diverses mides des de la llotja fins al majorista i supermercat que ven peix, amb una possible bonificació del preu públic als que les utilitzin.

En dos anys, el Compromís ha sumat 250 iniciatives d’organitzacions de sectors molt diversos: administració, comerç, educació, sanitari, restauració i hostaleria o turisme, entre d’altres.

El Compromís Barcelona Plàstic Zero pretén visualitzar les iniciatives de reducció del plàstic d'un sol ús existents a la ciutat, així com encoratjar a altres organitzacions de la ciutat a sumar-s'hi per fer front a la cultura d'usar i llençar.