Font: Getty Images.

Les granges d'energia eòlica al Mar del Nord han sorgit com un component clau de la transició global cap a fonts d'energia més netes i sostenibles. En les últimes dècades, aquests projectes han guanyat impuls, generant energia eòlica de manera efectiva i contribuint significativament a la reducció de les emissions de carboni. Ho confirma Gustavo Figueiredo, enginyer per Orsted a Dinamarca, assegura que la generació "d'electricitat a través de turbines eòliques és una de les solucions d'energia renovable més competitives i són clau per a la reducció dels combustibles fòssils que causen l’escalfament global i el canvi climàtic”.

El Mar del Nord constitueix un escenari estratègic per a la producció d'energia eòlica marina, també coneguda com a offshore, gràcies a la seva geografia i a les condicions favorables que té com els vents constants i forts i la seva proximitat als centres urbans de països com Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos, Bèlgica, França, el Regne Unit, Noruega i Suècia, tots ells limítrofs.

Figueiredo afirma que el perfil del vent és més fort i més constant lluny de la costa i això ha conduït a la tendència de construir parcs eòlics offshore, ja que aquests tenen la capacitat de generar una gran quantitat d'electricitat i amb menor intermitència, un fet que facilita la seva integració a la xarxa elèctrica.

No obstant això, l'enginyer també reconeix els grans reptes associats a aquests projectes de gran envergadura. "La construcció i el manteniment d'aquestes estructures a l'oceà és molt complexa. La construcció de les granges eòliques marines requereix temps, personal especialitzat i vaixells amb tecnologia avançada", alerta Figueiredo. Això implica costos significatius, i és per això que la tendència de la indústria apunta cap a l'ús de turbines eòliques cada vegada més grans per simplificar el procés d'instal·lació i augmentar la producció d'energia.

"L’hidrogen verd pot produir combustibles ecològics per accelerar la descarbonització de sectors com l'aviació i els grans vaixells, on l'electrificació és una opció difícil d'aconseguir", afegeix Figueiredo.

En aquest sentit, es preveu que les futures granges eòliques marines estiguin constituïdes per turbines eòliques de grans dimensions i que estiguin interconnectades a través de sistemes de transmissió submarina i corrent continu. Aquesta interconnexió milloraria la fiabilitat de l'abastiment d'energia, reduiria els costos d'inversió i obriria noves oportunitats de mercat mitjançant la connexió amb altres països i xarxes elèctriques. Una altra alternativa és la construcció d'illes o hubs d'energia marina amb emmagatzematge i producció d'hidrogen verd mitjançant electròlisi. "L’hidrogen verd pot produir combustibles ecològics per accelerar la descarbonització de sectors com l'aviació i els grans vaixells, on l'electrificació és una opció difícil d'aconseguir", afegeix Figueiredo.

Però un dels reptes als quals els enginyers ja fan front des de fa anys és la mateixa naturalesa intermitent del vent i és que el seu comportament és incontrolable i molt difícil de predir. Això provoca que les xarxes elèctriques tradicionals encara es basin en fonts de generació controlable, com les centrals tèrmiques alimentades amb gas natural o carbó. Però segons indica l’expert, i la solució amb la qual treballa en aquests moments, és la millora de les tecnologies d'emmagatzematge d'energia, com les bateries, per ser capaços de guardar l'energia produïda per les granges i utilitzar-la quan sigui necessària, en funció de la demanda d'electricitat d'una determinada regió.

Espanya segueix a l'espera

Aquest any, el Ministeri de la Transició Ecològica va posar en marxa els primers passos per a l'organització d'una subhasta que adjudiques els primers projectes de granges eòliques marines a Espanya. No obstant això, la Plataforma en Defensa de la Pesca i els Ecosistemes Marins va oposar-se i va presentar una denúncia davant del Tribunal Suprem, que va aturar el procés. Aquesta plataforma expressa preocupació per les possibles repercussions que les grans turbines podrien tenir sobre la pesca i argumenta que aquest procés ha de realitzar-se amb coneixement de causa, amb plena consciència de les zones on es portaran a terme els projectes per evitar conseqüències a llarg termini.

Tot i aquests desafiaments, la Unió Europea continua apostant per les energies renovables. Durant el seu discurs sobre l'Estat de la Unió fa algunes setmanes, la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, va catalogar d’èxit els passos fets, va anunciar un major suport a la indústria eòlica i va comprometre's a agilitzar els processos d'obtenció de permisos, millorar els sistemes d'adjudicació de contractes i centrar-se en l'accés al finançament per garantir la solidesa de les cadenes d'aprovisionament. “El futur de la nostra indústria regeix en les tecnologies netes i ha de ser ‘made in Europe’”, va anunciar la presidenta.

Segons les dades del grup industrial WindEurope, l’any passat Dinamarca va ocupar el primer lloc amb el consum més elevat d’energia eòlica, arribant a un 55%. Irlanda es va situar en segon lloc amb un 34%, seguida pel Regne Unit, en tercer lloc, amb un 28%, i Alemanya, en quart lloc, amb un 26%.

Una de les raons que explica l'èxit continu d'aquests països és l'existència de lleis estables i objectius clars relacionats amb l'energia eòlica, la qual cosa proporciona un entorn propici per al creixement i el desenvolupament d'aquesta font d'energia renovable.